Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou

Jeseň je obdobím, ktoré so sebou prináša nielen chladnejšie rána a sychravé dni, ale aj túžbu po hrejivých chvíľach a drobných pôžitkoch. Spríjemnite si deň šálkou voňavej kávy. Sieť čerpacích staníc OMV pre svojich zákazníkov pripravila dve nové kávové VIVA špeciality.
Špeciálne latte na OMV
Prvou novinkou je škoricovo-tekvicové latte, ktoré v sebe kombinuje jemnú sladkosť a krémovú chuť tekvice, s korenistým nádychom škorice a pripomína vôňu domáceho koláča. Výsledkom je lahodný nápoj s nadýchanou penou, ktorý vyčarí príjemný pocit už pri prvom dúšku.
Druhou špecialitou je malinovo-karamelové latte, ktoré prekvapí svojou originalitou. Hrejivá, jemne pražená sladkosť karamelu sa spája s ľahkou kyselkavosťou malín. Odvážna, no harmonická kombinácia prináša do šálky jedinečný kontrast a poteší všetkých, ktorí sa neboja gurmánskych experimentov.
Obe VIVA kávové novinky sú pripravené zo 100 % Arabicy z Brazílie získanej podľa princípov Direct Trade. Vďaka nízkej až strednej kyslosti má jemnejšiu chuť. Na vybraných čerpacích staniciach si svoju kávu môžete vychutnať aj s bezlaktózovou či ovsenou náhradou.
Vyškolení baristami
Výnimočnú úroveň podávaných nápojov okrem kvalitných surovín, zaručujú aj pravidelné školenia personálu OMV skúsenými baristami. Zákazníci tak dostávajú nielen výberovú kávu, ale aj profesionálnu prípravu.
Objavte farby a chute jesene v šálke kávy na OMV a navyše získajte za každú kávovú novinku 50 vernostných bodov vo vašej aplikácii MyStation. Viac na omv.sk.
-reklamná správa-