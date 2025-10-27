Medzi panelákmi ožilo divadlo: Do Bratislavy sa vrátila Partička a kultúra v Petržalke opäť žije naplno!

Slovenský umelecký dvor sa stal miestom, kde sa stretávajú generácie, humor a dobrá energia. Okrem predstavení tu vzniká aj nová komunita – ľudia sa poznávajú, zostávajú po predstavení, fotia sa vo veľkom sude, diskutujú, a hlavne – žijú kultúrou. „Chceme, aby sa ľudia cítili ako doma. Aby vedeli, že kultúra stále žije – len ju treba prísť zažiť,“ hovorí Michaela Kicková, riaditeľka SUDu.
Divadlo sa otvorilo len nedávno, no už teraz má za sebou vypredané večery a verných divákov, ktorí sa sem radi vracajú.
Do SUD-u sa vrátila aj legendárna Partička
Kultová improvizačná šou Partička s Danom Danglom, Lukášom Latinákom, Jurajom Kemkom, Michalom Kubovčíkom, Romanom Pomajbom a ďalšími, sa vrátila práve na javisko SUD-u – a okamžite naplnila sálu. Hostia dokonca po predstavení zostávajú na drink v divadelnej kaviarni, kde atmosféra pripomína staré dobré časy.
November prinesie ďalšie hviezdne večery
SUD okrem iného pripravuje na november aj dve výnimočné predstavenia, ktoré si fanúšikovia kvalitnej zábavy nesmú nechať ujsť.
👉 „Triky, fet a makači“ – komediálny hit v podaní Jána Dobríka a hercov Mestského divadla Žilina. Gangsterská komédia o piatich rozdielnych týpkoch s jedným spoločným cieľom pripomína svojím štýlom, voľbou prostredia a humorom Tarantinov film Pulp Fiction.
👉 „Medzi nebom a ženou“ – dojemná a vtipná divadelná inscenácia so skvelou Dianou Mórovou. Intímny príbeh jedného vzťahu – od prvých iskier, cez vášne, pochybnosti, spomienky až po dojímavý záver. Hra plná humoru, jemnosti aj dramatických momentov odhaľuje krehkosť aj silu partnerského spolužitia.
🎫 Program a viac informácií nájdete na: www.slovenskyumeleckydvor.sk
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- rekamná správa -