Pomáhajú malým obchodom prežiť v ére veľkých reťazcov: Teraz oslavujú 25 rokov na Slovensku!

(Zdroj: METRO)
Veľkoobchod METRO vstúpilo na slovenský trh v novembri 2000, kedy otvorilo svoje veľkoobchodné predajne v Ivanke pri Dunaji, Nitre a Zvolene. Postupne sa otvárali ďalšie predajne v Košiciach, Žiline a Devínskej Novej Vsi. Za štvrťstoročie pôsobenia stálo METRO pri úspechu mnohých slovenských podnikateľov. Od prvých zákazníkov, ktorí prekročili prah predajní pred 25 rokmi, až po tisíce firiem, ktoré s ním spolupracujú dnes – všetci sú súčasťou príbehu, ktorý sa píše spoločne.

25 rokov podpory slovenských podnikateľov

METRO prinieslo na slovenský trh niečo, čo tu dovtedy chýbalo – miesto, kde profesionáli hlavne z oblasti gastronómie a maloobchodu našli všetko, čo potrebujú, pod jednou strechou. Spojenie širokého sortimentu, kvalitných surovín a spoľahlivých dodávateľov sa rýchlo stalo oporou pre každodennú prácu kuchárov, obchodníkov aj podnikateľov z rôznych oblastí. Ako teda vyzerá 25 rokov v číslach?

  • viac ako 180 000 zákazníkov z radov podnikateľov, obchodníkov a gastro profesionálov,
  • takmer 20 000 produktov dostupných „pod jednou strechou“,
  • 7 000 produktov pochádzajúcich zo Slovenska,
  • viac ako 300 slovenských dodávateľov a výrobcov,
  • široký sortiment – od čerstvých rýb a mäsa až po ovocie, zeleninu a špeciálne suroviny,
  • viac ako 5 300 vlastných produktov,
  • miesto, ktoré spája gastronómiu, maloobchod aj nezávislých podnikateľov.

„Keďže v METRO nakupujú profesionáli, ktorí chcú len to najlepšie, my musíme byť v kvalite vždy o krok napred. Našou najvyššou prioritou je poskytovať zákazníkom bezpečné a kvalitné výrobky,“ hovorí Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO.

 (Zdroj: METRO)

Podpora rodinných a nezávislých obchodov

V roku 2012 METRO spustilo franšízový koncept Môj obchod, ktorý sa stal oporou pre stovky malých a nezávislých predajní po celom Slovensku. Dnes je súčasťou siete už viac než 660 obchodov, ktoré spája jednotná značka, marketingová podpora, výhodné nákupné podmienky a odborné poradenstvo. METRO tak pomáha menším obchodníkom rásť a lepšie konkurovať veľkým reťazcom.

METRO reaguje aj na meniace sa prostredie a presun podnikania do digitálneho sveta. Popri tradičných službách – nákupu v 6 veľkoobchodných prevádzkach na Slovensku rozšírilo v roku 2010 svoje služby o službu Distribúcia a prinieslo nástroje, ktoré zákazníkom uľahčujú prácu a zvyšujú ich konkurencieschopnosť. Vďaka mobilnej aplikácii Moje METRO sa zlepšila komunikácia so zákazníkmi a akciové ponuky, lojalitný program sú dostupné pre nich aj v digitálnej forme. Digitálny nástroj DISH, zavedený v roku 2020, dnes pomáha viac než 1 250 gastroprevádzkam získať väčšiu viditeľnosť v online priestore.

 (Zdroj: METRO)

METRO ako partner slovenskej gastronómie

METRO sa už štvrťstoročie aktívne podieľa na rozvoji slovenskej gastro scény. Okrem toho, že poskytuje kvalitné suroviny, prepája profesionálov s lokálnymi producentmi. METRO stálo napríklad aj pri zrode slovenskej edície prestížnej svetovej kulinárskej súťaže Bocuse d’Or, známej aj ako „gastronomická olympiáda“. V roku 2025 sa stalo partnerom Gault&Millau, prvého medzinárodného gastro sprievodcu pôsobiaceho na Slovensku, ktorý oceňuje a hodnotí reštaurácie a šéfkuchárov.

Dôležitú úlohu zohráva aj METRO akadémia, v ktorej sa vzdelávajú nielen skúsení profesionáli, ale aj študenti odborných škôl. Jej cieľom je prinášať vedomosti o trendoch a inováciách, ale aj vytvárať platformu, kde sa kuchári či majitelia gastro podnikov môžu navzájom inšpirovať a deliť o skúsenosti – aj napriek tomu, že v podnikaní sú konkurentmi. Týmito aktivitami METRO dlhodobo posilňuje gastronomickú komunitu, prispieva k zviditeľňovaniu slovenskej kuchyne doma i v zahraničí a pomáha zvyšovať celkovú úroveň gastronómie na Slovensku.

Stabilný zamestnávateľ s dôrazom na rozvoj viac ako tisícky zamestnancov

„Našou hlavnou silnou stránkou sú naši ľudia, ich zručnosti a schopnosť lepšie obslúžiť našich zákazníkov. Je pre nás dôležité, aby naši kolegovia a kolegyne boli vo svojej práci spokojní a chodili do nej s radosťou.“ Spoločnosť METRO aktuálne zamestnáva 1 200 ľudí, pričom viac ako 15 % z nich pracuje vo firme vyše 20 rokov.

METRO si zakladá na rovnosti. 50 % zamestnancov tvoria ženy a 50 % muži, pričom takmer tretina žien zastáva manažérske pozície. Firma svojim zamestnancom ponúka rôzne benefity, vzdelanie a kariérny rast.

„Dbáme na to, aby mal každý príležitosť rásť a rozvíjať sa.“ METRO vytvára príležitosti aj pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na obchod a služby, ktorí tam môžu absolvovať duálne štúdium. „Našim cieľom je podporovať mladých ľudí, aby získali prax a lepšie sa pripravili na svoje budúce povolanie,“ dodáva Romain Vincent.

 (Zdroj: METRO)

Čo prinesie budúcnosť?

Spoločnosť má jasný cieľ – byť moderným, férovým a najmä udržateľným partnerom pre svojich zákazníkov. Do roku 2040 chce dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu, a preto už teraz investuje do riešení, ktoré šetria energiu aj planétu. Nové technológie v oblasti chladenia, fotovoltiky, osvetlenia či elektronických cenoviek znižujú ekologickú stopu a zároveň zlepšujú komfort zákazníkov.

Veľkou zmenou prešlo aj zásobovanie. Sklady mäsa a ovocia so zeleninou sa presunuli z Česka na Slovensko, vďaka čomu sa skrátili dodacie lehoty a znížila uhlíková stopa. Nový logistický koncept navyše spája všetky procesy pod jednu strechu – rýchlejšie, efektívnejšie a ekologickejšie. „Iba zosúladením našich cieľov s potrebami prírody a ľudí môžeme byť dlhodobo úspešní,“ uzatvára Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO.

„Ďakujeme partnerom a zákazníkom“

Pri príležitosti 25 rokov na slovenskom trhu METRO ďakuje všetkým svojim zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom, ktorí stáli pri jeho ceste a prispeli k tomu, že sa stal stabilným partnerom slovenskej gastronómie a maloobchodu. Spoločná dôvera a spolupráca vytvorili silnú komunitu profesionálov, ktorá neustále posúva trh vpred. K jubileu pripravilo METRO špeciálne ponuky, súťaže a aktivity – viac informácií nájdete na stránke www.metro.sk/25rokov.

 (Zdroj: METRO)

