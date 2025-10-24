Prečo dať prednosť plechovej streche pred inými druhmi striech?

Plechová strecha je ideálnym riešením pre akúkoľvek strechu. Poďte sa spolu s nami pozrieť, prečo je plechová strecha lepšia než iné strešné krytiny.
Plechové strechy sa v posledných rokoch stali obľúbenou voľbou pre moderné aj tradičné domy. Spájajú estetický vzhľad s vysokou odolnosťou a praktickosťou. Vďaka širokej ponuke tvarov, farieb a materiálov sú vhodné pre väčšinu typov budov.
Z čoho sa vyrába plechová strecha
Moderné plechové strechy sa vyrábajú z lakovanej ocele, pozinku, hliníka, medi či titánzinku. Môžu byť maloplošné (napr. EVROšablóna, EVROmodul) alebo veľkoplošné (EVROvlna, EVROklik, EVROtrapéz). Ich ľahká konštrukcia umožňuje montáž aj na staršie krovy, preto sú ideálne pri rekonštrukciách.
Hlavné výhody plechovej strechy
- Nízka hmotnosť – až osemkrát ľahšia než tradičné krytiny (cca 5 kg/m²).
- Dlhá životnosť – kvalitná strecha vydrží niekoľko desaťročí.
- Odolnosť – neabsorbuje vodu, je odolná voči korózii, plesniam a poveternostným vplyvom.
- Rýchla montáž – jednoduchá manipulácia šetrí čas aj náklady.
- Ekologickosť – vyrába sa z recyklovateľných materiálov.
- Univerzálnosť – vhodná aj pre strechy s nízkym sklonom (od 10°).
- Bez machu – hladký povrch zabraňuje jeho rastu.
Nevýhody a ich riešenia
Plechové strechy môžu byť hlučnejšie a menej tepelne izolované, no tieto nedostatky sa dajú ľahko odstrániť pomocou kvalitnej izolácie a správnej montáže. Pri dodržaní týchto zásad sa z plechovej strechy stáva spoľahlivá a trvácna strešná krytina.
Mýty o plechových strechách
Nie je pravda, že plechová strecha pri vetre odletí – rozhoduje kvalita kotvenia. Moderné plechy sú chránené proti poškriabaniu a hodia sa aj na rodinné domy, nielen na haly. Vďaka sklonu konštrukcie sa pod váhou snehu neprepadnú.
Porovnanie s inými typmi krytín
Pálené škridly vynikajú životnosťou a tradičným vzhľadom, asfaltové šindle sú lacnejšie, no menej trvácne. Betónové škridly sú odolné a stálofarebné, PVC a plastové krytiny sa používajú najmä na ľahké alebo komerčné stavby. Plechová strecha však ponúka najlepší pomer medzi váhou, životnosťou a údržbou.
Ak hľadáte moderné, odolné a estetické riešenie, plechová strecha je ideálnou voľbou. Pri správnej montáži a údržbe vám bude spoľahlivo slúžiť celé desaťročia.
Neviete sa rozhodnúť? Obráťte sa na odborníkov z EVROmatu – radi vám poradia s výberom tej najvhodnejšej strechy pre váš dom.
- reklamná správa -