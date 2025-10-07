Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

V novej číselnej lotérii od Tiposu VŠETKO ALEBO NIČ môžete vyhrať aj bez jediného trafeného čísla

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Tipos)
© Zoznam/ © Zoznam/

Národná lotériová spoločnosť TIPOS rozšírila portfólio číselných hier o novinku s originálnym princípom. Číselná lotéria VŠETKO ALEBO NIČ prináša hráčom šancu získať hlavnú výhru až 100 000 eur každý deň, a to nielen vtedy, keď uhádnu všetky čísla, ale aj vtedy, keď netrafia ani jedno.

Novú číselnú lotériu sprevádza kampaň s heslom „Všetko je nič a nič je všetko.“ Hráči si môžu na 11 šťastných čísel staviť každý deň. Je len na nich, pre aký typ stávky sa rozhodnú.

Číselná lotéria je založená na jednoduchom princípe – v osudí sa nachádza 22 čísel a v každom žrebovaní sa vyberá 11 z nich. Hráči, ktorí uhádnu všetky vyžrebované čísla, získajú hlavnú výhru. Rovnakú šancu však majú aj tí, ktorí netrafia ani jedno číslo, čo robí z hry jedinečný koncept v rámci slovenskej lotériovej ponuky. „Na výhru v prvom poradí je potrebné uhádnuť všetkých 11 vyžrebovaných čísel alebo netrafiť ani jedno. Ak sa to niektorému z hráčov podarí, môže vyhrať až 100 000 eur,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti TIPOS Jana Pohorelská.

V novej číselnej lotérii
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Tipos)

Hra však ponúka aj ďalšie výherné kategórie. Odmeny čakajú na hráčov, ktorí uhádnu desať, deväť, osem, tri, dve alebo jedno číslo, pričom výhry sa pohybujú od troch eur až po 200 eur. Vďaka tomu má každý hráč pri žrebovaní viacero možností, ako sa dostať k výhre.

Koľko čísel je potrebných uhádnuť (alebo neuhádnuť) v číselnej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ pre jednotlivé výherné poradia? Ak hráč uhádne...

...11 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 1. poradí vo výške až 100 000 eur,

...10 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 2. poradí vo výške 200 eur,

...9 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 3. poradí vo výške 20 eur,

...8 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 4. poradí vo výške 3 eurá,

...3 vyžrebované čísla z 22 získa výhru v 5. poradí vo výške 3 eurá,

...2 vyžrebované čísla z 22 získa výhru v 6. poradí vo výške 20 eur,

...1 vyžrebované čísel z 22 získa výhru v 7. poradí vo výške 200 eur,

...0 (žiadne, nič) vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 8. poradí vo výške až 100 000 eur.

V novej číselnej lotérii
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Tipos)

Ako si zahrať číselnú lotériu VŠETKO ALEBO NIČ?

Hráči sa môžu do novej číselnej lotérie zapojiť prostredníctvom stávok uzatvorených na predajných miestach spoločnosti TIPOS, cez herný portál eTIPOS.sk, aplikácii TIPOSu alebo cez SMS. Cena za jeden tip - stĺpček na jedno žrebovanie je 1,50 eura. Na jednom tikete pre číselnú lotériu VŠETKO ALEBO NIČ je 10 hracích polí. Papierové tikety, ale aj elektronické, umožňujú hráčom uzatvoriť stávky až na 12 žrebovaní vopred. V novej číselnej lotérii TIPOSu VŠETKO ALEBO NIČ možno uzatvárať náhodné stávky alebo sa hráči môžu spoliehať na vlastné čísla. K dispozícii sú aj balíčky tzv. rýchlych stávok – S, M, L a XL.

Nová číselná lotéria VŠETKO ALEBO NIČ prináša na slovenský trh svieži koncept a ponúka hráčom možnosť zažiť napätie zo žrebovania každý deň. TIPOS tak rozširuje ponuku o atraktívny produkt, ktorý dáva šancu vyhrať aj vtedy, keď tipovanie nejde podľa očakávaní.

Číselné lotérie sú určené pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť!

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Záujmovým združením obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia
Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Záujmovým združením obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia
Správy
Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ, tvrdí Fico
Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ, tvrdí Fico
Správy
Tlačová konferencia Hlasu-SD o dôležitom stanovisku k budúcnosti Slovenska a celej EÚ
Tlačová konferencia Hlasu-SD o dôležitom stanovisku k budúcnosti Slovenska a celej EÚ
Správy

Domáce správy

Medzi Luciou Ďuriš Nicholsonovou
Ďuriš Nicholsonová si kopla do Tabakovej! Okamžitá REAKCIA: Odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že...
Domáce
FOTO Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD chce iniciovať obnovenie spoločných zasadnutí českých a slovenských vlád
Domáce
Samuel Migaľ
Portál slovensko.sk kolabuje: Migaľ sľubuje zodpovednú modernizáciu systému
Domáce
Veľké zmeny v Želiezovciach: Park pri kaštieli čaká obnova, pribudne moderné ihrisko a nové stromy
Veľké zmeny v Želiezovciach: Park pri kaštieli čaká obnova, pribudne moderné ihrisko a nové stromy
Levice

Zahraničné

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev absolvuje prvú zahraničnú cestu: Pôjde do Turecka a Libanonu
Zahraničné
Po ťažkej chorobe zomrela
Po ťažkej chorobe zomrela Dana Drábová: Výrazná osobnosť českej vedy a politiky
Zahraničné
Sýrska armáda a Kurdi
Sýrska armáda a Kurdi sa dohodli na prímerí po eskalácii bojov v Aleppe
Zahraničné
Viktor Orbán a Vladimir
TOTO Putin ešte nikdy neurobil: Môže to ovplyvniť situáciu v Európe! Zlá správa pre Orbána?
Zahraničné

Prominenti

Podujatie Športovec roka 2024.
Romana Tabaková obeťou ZLODEJA: Namiesto pomoci dostala HEJT!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! JLo a Ben Affleck
JLo a Ben Affleck po rozvode OPÄŤ SPOLU: Nežné objatia aj široké úsmevy!
Zahraniční prominenti
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky:
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky: Prepichnutý mechúr a KOLAPS obličky!
Domáci prominenti
Nicole Kidman
Nicole Kidman na verejnosti po prevalení ROZVODU: Zmenený IMIDŽ a... Aha, s kým bola!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Obrovský úspech slovenskej umelkyne:
Obrovský úspech slovenskej umelkyne: Jana Brisudová sa dostala na prestížnu nemeckú dražbu!
Zaujímavosti
Päť najúchvatnejších rímskych amfiteátrov:
Päť najúchvatnejších rímskych amfiteátrov: Prejdite sa po miestach, kde zbrane rinčali a davy šaleli
dromedar.sk
Na severe Grécka našli
Na severe Grécka našli tajomného tvora: Až testy DNA odhalili, že ide o hybrida! Vedci sú v nemom úžase
Zaujímavosti
Vesmírna rarita: Záhadná kométa
Vesmírna rarita: Záhadná kométa z medzihviezdneho priestoru mení farbu! Vedci nevedia, čo od nej čakať
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce

Ekonomika

Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)

Šport

Kane našiel v Mníchove pokoj a radosť: Angličan otvorene okomentoval možný návrat do Premier League
Kane našiel v Mníchove pokoj a radosť: Angličan otvorene okomentoval možný návrat do Premier League
Bundesliga
Obdivuhodný príbeh Emmy Zapletalovej: Slovenskú hviezdu neodradili ani veľmi nepríjemné udalosti
Obdivuhodný príbeh Emmy Zapletalovej: Slovenskú hviezdu neodradili ani veľmi nepríjemné udalosti
Beh
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
NHL
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
WTA

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Aplikácie a hry
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Operátori
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Bezpečnosť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Filmy a seriály

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru

Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dakota Johnson na filmovom festivale v Zürichu: Na sebe mala nahú verziu princeznovských šiat na míle vzdialenú jej štýlu
Zahraničné celebrity
Dakota Johnson na filmovom festivale v Zürichu: Na sebe mala nahú verziu princeznovských šiat na míle vzdialenú jej štýlu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Medzi Luciou Ďuriš Nicholsonovou
Domáce
Ďuriš Nicholsonová si kopla do Tabakovej! Okamžitá REAKCIA: Odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že...
OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko:
Domáce
OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko: Patrik (†33) nevedel, že sadá do auta opitému! Rodina a priatelia sú zdrvení
polícia zasahuje na mieste
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka v Lehniciach! 68-ročný vodič nehodu neprežil: Cesta je uzavretá
Brusel stopol plán vlády:
Domáce
Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!

Ďalšie zo Zoznamu