Rozhľadne, kaňon aj Baťova štvrť: kam vás zavedú náučné chodníky regiónu

Najužší skalný kaňon na Slovensku, historická štvrť s prístaviskom, rozľahlé lúky či zalesnené kopce korunované rozhľadňami navrhnutými svetoznámymi architektmi. Tieto rozmanité miesta preskúmate počas pár dní. Ležia blízko seba. Uvarte si čaj do termosky a vyberte sa na jesenné potulky po náučných chodníkoch Trenčianskeho kraja a susednej Východnej Moravy.
Náučné chodníky v trenčianskom regióne a na neďalekej Východnej Morave zabavia všetkých členov rodiny. Zavedú vás na menej známe, no o to čarovnejšie miesta. Pred výpravou sa zastavte v informačnom centre v najbližšom meste, kde nájdete novo vydanú turistickú mapu a podrobný popis k vybraným náučným chodníkom.
Vápencový kaňon
Medzi najkrajšie prírodné náučné chodníky v Trenčianskom kraji patrí Náučný chodník Manínska tiesňava. Zavedie vás od úzkeho kaňonu medzi strmými vápencovými stenami do Kostoleckej tiesňavy s najväčším skalným previsom na Slovensku. Popustite uzdu fantázii. Čo vám jednotliví skalní velikáni pripomínajú? Zabavení hrou a nádhernými výhľadmi zvládnu takmer šestnásťkilometrovú trasu aj deti.
Prístavisko a historická štvrť
Po objavovaní prírodných klenotov prejdite hranice a vydajte sa po stopách dejín československého priemyslu. Náučný chodník Baťov v Otrokoviciach vás prenesie do 30. rokov minulého storočia. Zlín už bol Tomášovi Baťovi malý, preto prevádzky náročné na vodu presunul k rieke Morava. Baťa tu vybudoval svojbytné priemyselné mesto s množstvom inšpirujúcich prvkov. Preskúmajte prístavisko, architektonicky unikátny Spoločenský dom alebo park se sochami Tomáše a Jana Antonína Bati.
Z rozhľadne do typickej valašskej dediny
Chceli by ste pokračovať v architektonických potulkách, ale zároveň vás to ťahá do prírody? Vyberte sa do Rožnova pod Radhoštěm. Náučný chodník Po stopách Dušana Sama Jurkoviča a histórie kúpeľníctva vedie Mestským parkom až na Jurkovičovu rozhľadňu. Je to nenáročná trasa, na ktorej však narazíte na mnoho valašských skvostov. Okrem Jurkovičovej rozhľadne vás zavede aj do Valašského múzea v prírode, kde si deti aj dospelí môžu na vlastnej koži vyskúšať, ako sa kedysi žilo na Valašsku.
Ďalšie možnosti
Náučné chodníky Trenčianskeho regiónu a Východnej Moravy pre vás majú pripravených mnoho ďalších fascinujúcich turistických cieľov. Detailné informácie o každej z nich nájdete na webe www.vychodni-morava.cz/vylety/.
Táto zákazka bola realizovaná v rámci projektu „Pěšky za poznáním Východní Moravy a Trenčínského kraje“, kód projektu FMP/KCR/01/03 CZ.
