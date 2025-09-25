Humenné čaká veľký deň: Nový K Park sa otvára, príde aj Separ

A čo ty, budeš pri tom? Basketbalové triky, skejťáci, skvelá hudba a šou, akú Humenčania už dávno nezažili. Vidíme sa už v piatok 26. septembra 2025 o 15.30 hod. na ulici SNP, kde Kaufland otvorí moderné ihrisko pre mladých. Pozvánku nepotrebuješ, stačí dobrá nálada.
Škola sa už definitívne začala a ty zase celý deň sedíš v lavici. Čo tak sa trochu rozhýbať? Je jedno, či si fitness nadšenec, kolieskový maniak alebo loptový mág, prípadne si chceš pokecať s kamošmi počas prechádzky na čerstvom vzduchu. Všetko sa počíta.
Ak bývaš v Humennom alebo jeho blízkom okolí, už čoskoro budeš mať doslova „na skok“ úplne novú športovo-oddychovú lokalitu. Do tvojho mesta totiž prichádza K Park od Kauflandu. A aby toho nebolo málo, jeho otváračka bude stáť rozhodne za to.
Čo ťa čaká?
- Separ live – uži si koncert úplne zadarmo. Získať môžeš aj Separov merch a autogram
- DJ Smart sa postará o hudobný vibe počas celého dňa
- Rozhýbu ťa Lady Mel a jej tanečnice
- Profesionálni tanečníci, parkouristi, kolobežkári a skejteri predvedú svoje triky
- Mišo Barbier si s tebou dá fitness výzvu
Miesto, kde to mladých baví
K Park v Humennom na ulici SNP (vedľa Gréckokatolíckeho chrámu) je už na prvý pohľad iný, než klasické ihriská. Spája v sebe moderné športové aj oddychové prvky, čím vytvára bezpečný a zaujímavý priestor pre tínedžerov, ktorí už dávno vyrástli z detských preliezačiek. Kaufland na nich nezabúda, naopak. Prináša im športovisko zostavené na mieru a spolu s ním aj možnosť tráviť voľný čas inak než na sociálnych sieťach.
„Veríme, že náš dvadsiaty siedmy K Park na Slovensku bude obľúbeným miestom nielen pre športovcov, ale aj všetkých tých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť a stretnúť sa s priateľmi na čerstvom vzduchu,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Buď medzi prvými, kto si vyskúša:
Workoutovú zónu / Streetbalové ihrisko / Lezeckú stenu / Skejtovú a kolobežkovú plochu / Pingpongové stoly / Chill zónu pre kamošov
Príď sa hýbať, zabaviť sa a užiť si skvelý priestor pre mladých, ktorý si Humenné zaslúži. Nový K Park čaká na teba už tento piatok 26. septembra o 15.30 hod. na ulici SNP vedľa Gréckokatolíckeho chrámu.
