Po lete do formy: Stavte na túto diétnu jesennú klasiku a pochutíte si

Dostali vaše vlasy a pokožka v lete poriadne zabrať? A čo tak im dodať vitamíny? Stavte na betakarotén, dostatok béčka, céčka i vitamínu E, nezabudnite ani na vlákninu. Než sa však rozbehnete do lekárne, skúste to prirodzenejšou formou. Práve totiž začala sezóna jednej mimoriadne obľúbenej slovenskej zeleniny, ktorú sa neoplatí premeškať.
Tekvicu využijete na sladko aj na slano, jej jemná oriešková chuť sa nestratí v žiadnom recepte a sýte farby rozžiaria každý tanier. Ak siahnete po tejto jesennej klasike pôvodom zo slovenských polí, ktorú už dnes nájdete v každom Kauflande, podporíte prácu lokálnych pestovateľov. Vaša tekvicová dobrota tak bude chutiť ešte o čosi lepšie, na to sa môžete spoľahnúť.
Hokkaido je najobľúbenejšia
V rebríčku obľúbenosti víťazí na plnej čiare. Napriek exotickému názvu si rýchlo našla miesto v našich srdciach i žalúdkoch, a niet sa čomu čudovať. Tekvica hokkaido má vysoký podiel vlákniny, obsahuje kopu vitamínov a antioxidantov, rovnako sa môže pochváliť vysokým podielom omega mastných kyselín. Okrem skvelej chute sa jej nedá uprieť ani pozitívny vplyv na naše zdravie. Pomáha pri problémoch s močením, posilňovaní imunitného systému a v boji proti infekciám.
Vedeli ste, že jej dužina obsahuje na 100 gramov len 14 kalórií? Je to preto, že tekvica obsahuje až z 90 percent len vodu. Zaradiť ju do jedálnička sa teda rozhodne oplatí. A teraz sa dostávame k zásadnej otázke – šúpať alebo nešúpať? Keďže sa väčšina vitamínov a dôležitých látok nachádza v šupke, pokiaľ sa môžete spoľahnúť na pôvod tekvice a nenechali ste ju v chladničke pridlho, pokojne ju dajte piecť bez šúpania. Predtým ju ale poriadne umyte.
Skúsili ste už maslovú alebo Halloweensku tekvicu?
Už ste si v obchode všimli podlhovastú tekvicu v tvare hrušky s jemne oranžovou až zelenkastou šupkou? Predáva sa pod názvom maslová, je to kvôli jemnej dužine pripomínajúcej avokádo. Poteší vás minimálnym obsahom jadierok a svojím univerzálnym použitím. Hodí sa na gril i do rúry, uvaríte z nej chutný prívarok, polievku aj slaný koláč.
Koncom októbra stále viac a viac slovenských domácností zvykne z tekvíc vykrajovať rôzne strašidelné tváre a motívy. Aby sa vám vaše umelecké dielo podarilo, vyberte si tú správnu odrodu. Nájdete ju v predajniach Kaufland po celom Slovensku. Táto tekvica je spravidla väčšia, niektoré kúsky môžu vážiť až 30 kilogramov. Pokiaľ je vám ľúto vydlabaného vnútra, použite na prípravu polievky.
Toto musíte vyskúšať
Ak máte problémy s prekrojením tekvice na polovicu, pristúpte hneď na začiatku k tepelnej úprave v rúre. Tekvicu pečte vcelku asi pol hodinu pri teplote 150 °C. Potom ju prekrojíte doslova ako po masle.
Slovenské tekvice od domácich pestovateľov môžete v tomto období kúpiť v každom Kauflande. Podpora slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny je pre tento reťazec veľmi dôležitá, až päťdesiat percent predávaného ovocia a zeleniny v Kauflande, ktoré sa dajú vypestovať v tunajších klimatických podmienkach, pochádza zo slovenských polí, sadov a skleníkov. Aj vďaka vašim nákupom.
