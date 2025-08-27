30. augusta bude Bratislavu sprevádzať tá najlepšia trance music

V sobotu 30. 8. 2025 sa pridaj k nám na palubu lode Harmónia, kde spoločne odpálime 5 hodinovú párty plavbu po Dunaji z Bratislavy smerom do Čunova a naspäť.
Na našej poslednej letnej párty plavbe sezóny po prvýkrát predstavíme na jednej palube až dvoch zahraničných headlinerov v samostatných DJ setoch. Tešiť sa môžete na DJa DAXSON z Anglicka a DJa RAM z Holandska. Pripravte sa na tak poriadnu dávku hudobnej eufórie pod holým nebom.
DAXSON, vlastným menom Dan Dobson, je britský trance producent a DJ pochádzajúci zo severovýchodného Anglicka. V súčasnosti žije a pôsobí v Manchestri, kde je jednou z najvýraznejších postáv miestnej elektronickej scény. Je rezidentom renomovanej klubovej noci Rong, ktorá patrí medzi najväčšie trance podujatia v Spojenom kráľovstve.
Daxson vstúpil na scénu ako nový talent v rámci labelu Coldharbour Recordings, ktorý vedie Markus Schulz. Jeho debutové skladby ako „Skygarden“, „Persona“, či neskoršia hymna „While We Wait“ si rýchlo získali uznanie od fanúšikov aj popredných DJ-ov. Skladba „While We Wait“, ktorá poskytuje ohromný nával emócií pri počúvaní či už samostatne alebo s tisíckami ľudí samotný Markus Schulz opísal ako jeden z najväčších singlov, ktorý mal tú česť vydať na Coldharbour Recordings.
Daxsonova produkcia je charakteristická emocionálne nabitou atmosférou, melodickými breakdownmi a silnou energetickou linkou, ktorá oslovuje fanúšikov klasického aj moderného trancu. Odkedy Dan v roku 2017 odštartoval svoj alias Daxson, vystúpil v prestížnych kluboch a festivaloch po celom svete vrátane Creamfields, Transmission, UNTOLD Festival, Luminosity Beach Festival, Ministry of Sound, Avalon Hollywood, Groove Cruise či EDC Mexico. Niet pochýb o tom, že jeho melódie nesú emócie a povznášajúci pocit, ktorý podľa mnohých definuje žáner Trance. Daxson tak urobil so svojím debutovým albumom „Face The Future“ významný skok vpred.
Jeho sety sú známe precíznou dramaturgiou, technickou zručnosťou a silným emocionálnym spojením s publikom.
Daxson patrí medzi producentov, ktorí sa nespoliehajú na masívny marketing, ale na kvalitu hudby. Vďaka svojej vášni pre žáner a dôslednej práci si vybudoval pevné miesto na globálnej trance scéne, kde je považovaný za jedného z najsľubnejších predstaviteľov modernej trance vlny. Daxsona sme na Slovensku po prvýkrát predstavili už minulý rok v rámci klubovej show, ktorá bola plne vypredaná. V rámci boat party sa tak nepochybne bude jednať o výnimočný set s ešte výnimočnejšou atmosférou.
RAM, vlastným menom Ram Boon, je renomovaný holandský trance DJ a producent, ktorý patrí medzi rešpektované mená svetovej trance scény už od 90. rokov. Pochádza z Amsterdamu a svoju hudobnú kariéru odštartoval ako DJ ešte v roku 1995. Tento rok k nám na Slovensko zavíta pri príležitosti oslavy jeho 30. výročia v rámci DJskej kariéry „30 Years Of Trance“.
Preslávil sa vďaka energickému a emotívnemu štýlu, v ktorom kombinuje uplifting trance s tech-trance a klasickými prvkami starej školy. Svoj prvý veľký prielom zaznamenal v roku 2009, keď vydal track "RAMsterdam" (na labeli A State of Trance), ktorý okamžite získal podporu a uznanie od Armina van Buurena a stal sa obrovským hitom.
RAM sa stal známy aj svojím osobitým pomenovávaním trackov, kde používa svoje meno ako slovnú hračku, ako napríklad: RAMazing, RAMelia (emotívny tribute pre svoju zosnulú manželku, ktorý vytvoril spolu so speváčkou Susana), RAMexico, RAMplify, RAMore, RAMbition a ďalšie.
Skladba RAMelia sa stala hymnou trance komunity, získala druhé miesto v hlasovaní Tune of the Year na A State Of Trance 2013 a bola označená za „trance evergreen“.
V roku 2015 vydal svoj debutový album nazvaný „Forever Love“, ktorý obsahuje RAMove najemotívnejšie skladby – vrátane RAMelia, Kingdom of Dreams, Someone Like You a mnohé ďalšie.
Druhý album „Wanderlust“ vydal v roku 2023, na ktorom spolupracoval s vokalistkami ako Roxanne Emery, Sarah de Warren a Susana.
Tento rok vydal album 30 Years Of RAM (Reworked, resp. formálne nazývaný ako „30 Years of Trance“ či „30 Years Remixed“), ktorý vyšiel ako špeciálna remixová edícia k 30‑ročnému výročiu RAMovej dráhy. Táto edícia obsahuje 30 nových remixov jeho ikonických trackov od rôznych producentov venovaných jeho tvorbe – vrátane prepracovaných verzií skladieb ako RAMelia, Grotesque, Elijah a mnoho ďalších .
Okrem vlastnej produkcie RAM vystúpil na popredných svetových podujatiach ako A State Of Trance, Transmission, A State Of Trance, Mysteryland, Dreamstate, Qlimax, Electronic Family, Nature One, Trance Energy, Luminosity Beach Festival, Sensation, Dance Valley, EDC, Defqon.1. a v kluboch po celom svete.
RAMove sety sú známe svojou energiou a schopnosťou vytvoriť silné spojenie s publikom.
Jeho produkcia sa vyznačuje silnými melódiami, emocionálnou hĺbkou a zmyslom pre epickosť – čo z neho robí jedného z najviac rešpektovaných trance producentov posledných dvoch dekád.
Okrem produkcie hudby je RAM aj zakladateľom a hlavným predstaviteľom labelu Nocturnal Knights, ktorý sa zameriava na vokálny a uplifting trance, ako aj na tvrdší tech-trance štýl. Label sa rýchlo etabloval ako jeden z najpredávanejších trance labelov na Beatporte. Okrem Nocturnal Knights vydáva svoju hudbu aj na labeloch ako Black Hole Recordings, In Trance We Trust a ďalších.
V januári 2025 oslávil RAM 30 rokov svojej kariéry špeciálnym 8-hodinovým setom v klube Nobel v holandskom Leidene, kde vystúpil aj jeho bývalý partner Bas (keďže na začiatku kariéry hrávali ako duo Bas & Ram) a taktiež speváčky Susana, Natalie Gioia a Cari, nechýbal aj hosť Armin van Buuren. Pri tejto príležitosti vydal limitovanú edíciu vyššie spomenutého remixovaného albumu „30 Years of RAM“.
RAM je považovaný za jedného z najvplyvnejších trance producentov svojej generácie, pričom jeho hudba a vystúpenia zanechali nezmazateľnú stopu na globálnej trance scéne. Jeho 30. výročie na scéne tak spoločne oslávi už 30. augusta spolu s nami na lodi Harmónia.
O úvodný warm-up set sa postará dvojica DJov Bunny Boiler & Four Dots v back2back sete.
Tešiť sa tak môžete na špeciálne euforické sety, ktoré fantasticky zapadnú do našej Ear-Gasmic „Euphoric Edition“ boat party, kedy spoločne zažijeme tu správnu atmosféru pri západe slnka na Dunaji. Po skončení plavby o 22:00 hod. pokračujeme na oficiálnej after party od 22:30 hod. v Aldea Clube, kde máme prichystaný taktiež nabitý line-up vrátane tajného zahraničného hosťa, ktorého oznámime v deň akcie.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
