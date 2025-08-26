GX STORE /Active Safety od GX Solutions: Inteligentná bezpečnosť od slovenskej firmy

Spoliehate sa len na zmysly a skúsenosti? Vo výrobných a logistických prevádzkach, kde sa súčasne pohybujú desiatky vysokozdvižných vozíkov, pracovníkov a strojov, to veru nestačí. Riešením je Active Safety, inovatívny systém aktívnej ochrany od slovenskej spoločnosti GX Solutions. Inteligentné riešenie spája smart technológiu s bezpečnosťou.
Inteligentné riešenie, ktoré vidí viac ako človek
Active Safety je vlajkovým produktom spoločnosti a získava si dôveru čoraz väčšieho počtu priemyselných partnerov v celej strednej Európe. GX Solutions, a.s. pôsobí na trhu viac než 20 rokov a počas tohto obdobia zrealizovala desiatky jeho úspešných inštalácií. Vždy kladie dôraz na individuálny prístup, spoľahlivý servis a reálny prínos pre vás - pre zákazníka.
Active Safety ako súčasť platformy GX STORE je riešenie, ktoré zásadne zlepší váš bezpečnostný manažment. Využíva kombináciu UWB lokalizácie, teda veľmi presného určovania polohy objektov, senzorických, vibračných upozornení a smart analýz. Vodiča vozíka i pracovníka, ktorý sa pohybuje pešo, upozorní pomocou hodiniek/prívesku, či signalizačného zariadenia ešte pred tým, ako príde k rizikovému stretu. Predchádza nehodám, kolíziám a chráni techniku, infraštruktúru a zdravie ľudí.
Rieši v praxi:
- Znižuje počet kolízií a incidentov v prevádzke
- Minimalizuje náklady na opravy techniky
- Upozorňuje na rizikové správanie v reálnom čase
- Automatizuje zber dát o vyťaženosti techniky
- Zefektívňuje manažment batérií
- Identifikuje a monitoruje vodičov na základe ich výkonu
Presné dáta = lepšie rozhodnutia
Systém od GX Solutions poskytuje prehľadné a presné dáta v reálnom čase. Dokáže detailne lokalizovať pohyb techniky, zbierať informácie o nárazoch, zaťažení, trasách a prevádzke. Získané údaje vám slúžia pre optimalizácii počtu vozíkov v prevádzke a odstráneniu rizikových zón pre chodcov. Vďaka presným dátam môžete pristúpiť k okamžitému riešeniu nehôd a incidentov a zbaviť sa zbytočnej administratívy, a to pomocou elektronických denníkov v aplikácií.
Flexibilné riešenie pre každú prevádzku
GX STORE nie je viazaný na konkrétnu značku techniky. Z praxe a vďaka desiatkami inštalácií vieme, že spoľahlivo funguje na zmiešaných flotilách rôznych výrobcov. Je možné ho modulárne prispôsobiť podmienkam konkrétnej prevádzky. Či ide o výrobný závod, sklad alebo rozsiahly logistický park, systém navrhneme tak, aby presne zodpovedal vašim potrebám.
Výhody implementácie Active Safety sú jednoznačné:
- pokles nehôd manipulačnej techniky až o 50 %,
- úspory nákladov na škody až o 60 %,
- úplná eliminácia neoprávnených zásahov,
- zníženie servisných zásahov mimo záruky o 70 %,
- 100 % eliminácia kolízií v neprehľadných zónach,
- výrazná podpora BOZP politiky spoločností
Technológia, ktorá zvyšuje bezpečnosť
Dodržiavať bezpečnosť nie je len vaša zákonná povinnosť – môže to byť vaša konkurenčná výhoda. Active Safety je smart riešenie, ktoré vám túto výhodu poskytne. Víziou spoločnosti GX Solutions je dodávať spoľahlivé, praktické a inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie prevádzky, monitoringu techniky a bezpečnosti. Naše inteligentné riešenia používajú na Slovensku spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia, Preto Ryba Žilina, Tatravagónka Poprad. Pridajte sa k nim aj vy!
-reklamná správa-