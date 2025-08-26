Vykročte do školského roka s novými technológiami od Xiaomi!

Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Aj keď to na koniec leta ešte rozhodne nevyzerá, september už neúprosne klope na dvere. Príprava na začiatok školského roka je tu a okrem nových zošitov a školských potrieb prichádza aj skvelá príležitosť na výhodný nákup elektroniky, s ktorou bude začiatok školy hračkou.

Xiaomi aj tento rok prichádza s akciou Back to School, v ktorej ponúka množstvo produktov za skvelé ceny. V ponuke nájdete množstvo smartfónov, tabletov, ale aj nositeľných zariadení a inteligentných domácich spotrebičov. Akcia Back to School trvá od 18.8. do 28.9., prípadne do vypredania zásob! Viac informácií o produktoch a cenách nájdete na mi-store.sk.

Smarfónové hviezdy od Redmi

Smartfónovú ponuku v Back to School tvorí dvojica sérií Redmi. Novinkou je séria Redmi 15, ktorá sa skladá z 3 zariadení, Redmi 15, 15C a 15 5G. Tieto smartfóny predstavujú maximum, čo je možné vtesnať do cenovej kategórie 100 € - 200 €.

Dostanete tak veľkú, 7000 mAh batériu s výdržou, ktorá bežne dosiahne 2 dni a rýchle 33W nabíjanie. Okrem toho tu nájdete veľký, 6,9 palcový FHD+ displej na plnohodnotné sledovanie multimédií a odladený a efektívny operačný systém Xiaomi HyperOS 2 s podporou AI funkcií ako sú Circle to Search alebo Google Gemini.

Prémiovejší segment zastupujú smartfóny série Redmi Note 14, ktorý prinášajú skvelý pomer hodnoty a výkonu do veľmi konkurenčnej strednej triedy. Dostanete tu prémiovejšie materiály, krásny a zaoblený AMOLED displej, vysokú odolnosť proti pádom a vode spolu s tvrdeným sklom Corning® Gorilla® Glass 5. V tejto triede nájdete aj výkonné procesory, prémiovú audiovizuálnu výbavu a skvelé fotoaparáty s plnou integráciou AI služieb a vylepšení, s ktorými môžete ešte dodatočne upravovať a vylepšovať fotografie a videá.

Séria Redmi Note 14 sa skladá až z 5 zariadení. Základný model Redmi Note 14 sa dostal s cenovkou už pod 200 €. Ponuka pokračuje modelom Redmi Note 14 5G a Redmi Note 14 Pro. Najvybavenejšími sú modely Redmi Note 14 Pro 5G a Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Tabletová renesancia

Smartfón je nešikovný a notebook je už príliš veľký? Tablety dnes prežívajú doslova renesanciu a nie je sa čomu diviť. Vysoký výkon, prenosnosť a dobrá cena ich predurčujú na funkciu prenosného multimediálneho centra, no v prípade potreby vedia s priloženou klávesnicou a inteligentným perom v plnom rozsahu zastúpiť aj výkonný notebook.

Ak hľadáte všestranného a vyváženého pomocníka do školy a na voľný čas, určite spoznornite pri modeloch Redmi Pad 2. Tieto tablety sú svojou cenou určené širokému publiku a prinášajú vylepšené funkcie. Vďaka displeju s vysokým rozlíšením, dlhej výdrži batérie, vysokému výkonu a najnovšiemu systému Xiaomi HyperOS 2 prinášajú pohlcujúci zážitok z každodennej zábavy.

Pre fajnšmekrov tu máme Redmi Pad Pro. Jedná sa o plnohodnotný, multimediálny tablet, ktorý bol navrhnutý najmä na horizontálne sledovanie obsahu. Vďaka špičkovému displeju, silnému procesoru a veľkej 10 000 mAh batérií, tak poslúži cestovateľom, ale aj pozorným študentom.

Ústredným prvkom Redmi Pad Pro 5G je prémiový 12,1 palcový displej s WQHD+ rozlíšením, jemnosťou až 249ppi a klasickým pomerom strán 16:10. Filmových a seriálových fanúšikov poteší aj vysoká svietivosť 600 nitov, natívna podpora obrazových vylepšení Dolby Vision® a až štvorica hlasných stereo reproduktorov s priestorovým zvukom Dolby Atmos®.

Nositeľní pomocníci na každý deň

Inteligentný náramok Xiaomi Smart Band 10 predstavuje vylepšenia v každom smere. Xiaomi Smart Band 10 umožňuje používateľom trénovať a žiť inteligentnejšie vďaka viac než 150 tréningovým režimom, vrátane šiestich aktivít s automatickou detekciou a pokročilými meraniami, ako sú VO₂ max, tréningová záťaž a čas regenerácie.

Štýlové hodinky Redmi Watch 5 pridávajú k množstvu športových a monitorovacích funkcií aj vymeniteľné náramky, krásny AMOLED displej a množstvo tém, ktorými je možné personalizovať vzhľad ciferníka na hodinkách.

