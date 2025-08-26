Vykročte do školského roka s novými technológiami od Xiaomi!

Aj keď to na koniec leta ešte rozhodne nevyzerá, september už neúprosne klope na dvere. Príprava na začiatok školského roka je tu a okrem nových zošitov a školských potrieb prichádza aj skvelá príležitosť na výhodný nákup elektroniky, s ktorou bude začiatok školy hračkou.
Xiaomi aj tento rok prichádza s akciou Back to School, v ktorej ponúka množstvo produktov za skvelé ceny. V ponuke nájdete množstvo smartfónov, tabletov, ale aj nositeľných zariadení a inteligentných domácich spotrebičov. Akcia Back to School trvá od 18.8. do 28.9., prípadne do vypredania zásob! Viac informácií o produktoch a cenách nájdete na mi-store.sk.
Smarfónové hviezdy od Redmi
Smartfónovú ponuku v Back to School tvorí dvojica sérií Redmi. Novinkou je séria Redmi 15, ktorá sa skladá z 3 zariadení, Redmi 15, 15C a 15 5G. Tieto smartfóny predstavujú maximum, čo je možné vtesnať do cenovej kategórie 100 € - 200 €.
Dostanete tak veľkú, 7000 mAh batériu s výdržou, ktorá bežne dosiahne 2 dni a rýchle 33W nabíjanie. Okrem toho tu nájdete veľký, 6,9 palcový FHD+ displej na plnohodnotné sledovanie multimédií a odladený a efektívny operačný systém Xiaomi HyperOS 2 s podporou AI funkcií ako sú Circle to Search alebo Google Gemini.
Prémiovejší segment zastupujú smartfóny série Redmi Note 14, ktorý prinášajú skvelý pomer hodnoty a výkonu do veľmi konkurenčnej strednej triedy. Dostanete tu prémiovejšie materiály, krásny a zaoblený AMOLED displej, vysokú odolnosť proti pádom a vode spolu s tvrdeným sklom Corning® Gorilla® Glass 5. V tejto triede nájdete aj výkonné procesory, prémiovú audiovizuálnu výbavu a skvelé fotoaparáty s plnou integráciou AI služieb a vylepšení, s ktorými môžete ešte dodatočne upravovať a vylepšovať fotografie a videá.
Séria Redmi Note 14 sa skladá až z 5 zariadení. Základný model Redmi Note 14 sa dostal s cenovkou už pod 200 €. Ponuka pokračuje modelom Redmi Note 14 5G a Redmi Note 14 Pro. Najvybavenejšími sú modely Redmi Note 14 Pro 5G a Redmi Note 14 Pro+ 5G.
Tabletová renesancia
Smartfón je nešikovný a notebook je už príliš veľký? Tablety dnes prežívajú doslova renesanciu a nie je sa čomu diviť. Vysoký výkon, prenosnosť a dobrá cena ich predurčujú na funkciu prenosného multimediálneho centra, no v prípade potreby vedia s priloženou klávesnicou a inteligentným perom v plnom rozsahu zastúpiť aj výkonný notebook.
Ak hľadáte všestranného a vyváženého pomocníka do školy a na voľný čas, určite spoznornite pri modeloch Redmi Pad 2. Tieto tablety sú svojou cenou určené širokému publiku a prinášajú vylepšené funkcie. Vďaka displeju s vysokým rozlíšením, dlhej výdrži batérie, vysokému výkonu a najnovšiemu systému Xiaomi HyperOS 2 prinášajú pohlcujúci zážitok z každodennej zábavy.
Pre fajnšmekrov tu máme Redmi Pad Pro. Jedná sa o plnohodnotný, multimediálny tablet, ktorý bol navrhnutý najmä na horizontálne sledovanie obsahu. Vďaka špičkovému displeju, silnému procesoru a veľkej 10 000 mAh batérií, tak poslúži cestovateľom, ale aj pozorným študentom.
Ústredným prvkom Redmi Pad Pro 5G je prémiový 12,1 palcový displej s WQHD+ rozlíšením, jemnosťou až 249ppi a klasickým pomerom strán 16:10. Filmových a seriálových fanúšikov poteší aj vysoká svietivosť 600 nitov, natívna podpora obrazových vylepšení Dolby Vision® a až štvorica hlasných stereo reproduktorov s priestorovým zvukom Dolby Atmos®.
Nositeľní pomocníci na každý deň
Inteligentný náramok Xiaomi Smart Band 10 predstavuje vylepšenia v každom smere. Xiaomi Smart Band 10 umožňuje používateľom trénovať a žiť inteligentnejšie vďaka viac než 150 tréningovým režimom, vrátane šiestich aktivít s automatickou detekciou a pokročilými meraniami, ako sú VO₂ max, tréningová záťaž a čas regenerácie.
Štýlové hodinky Redmi Watch 5 pridávajú k množstvu športových a monitorovacích funkcií aj vymeniteľné náramky, krásny AMOLED displej a množstvo tém, ktorými je možné personalizovať vzhľad ciferníka na hodinkách.
- reklamná správa -