Bez plánovania, bez auta, bez navigácia a len za pár eur: Zážitkový hit sezóny nájdete v meste na Slovensku

Chcete toto leto ešte zažiť niečo netradičné? Tam kde nie je hlava na hlave, mimo hlavných turistických trás, ale zároveň bez nutnosti plánovať a organizovať? Na západe Slovenska sme objavili možnosť, ktorá nás dostala a dostane aj vás. Funguje to jednoducho. Prídete, vyberiete si, na čo máte náladu, kúpite si lístok a potom už stačí len naskočiť a uvoľniť sa.
Presne tak sa volá tohtoročná novinka, ktorú ponúka naše najväčšie kúpeľné mesto Piešťany. Naskoč a uvoľni sa, teda HOP&CHILL, sú výletné autobusy, ktoré vás zoberú na parádne miesta v okolí mesta, o ktorých ste možno ani netušili. Pritom nemusíte stále sledovať navigáciu ani sa hádať, či ste správne odbočili. A stojí to za to! Vyskúšali sme výlet do Hlohovca aj do Krakovian a obidva nás očarili. Čím?
Hviezdy, víno a tajomný zámok
Poldňový výlet do Hlohovca vás zavedie najskôr na Hlohovský zámok. Ukáže vám ho sprievodca, ktorý pozná všetky tajuplné príbehy zámockých komnát. Súčasťou zámockého areálu je Empírové divadlo, v ktorom údajne koncertoval Beethoven! Scénku o histórii divadla vám tu zahrá Tomáš Kramár. V zámockej pivnici ochutnáte vína miestnych vinárov a na záver dňa vám vyrazí dych pozorovanie oblohy, projekcia hviezd a laserová šou na kupole planetária.
Krakovany – vidiek ako ste ho ešte nevideli
Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu je skrytý poklad, ktorý musíte objaviť. Ukážu vám tu, ako sa paličkuje čipka, ktorú nenájdete nikde inde na svete. A nielen to. Zažijete aj pravú krakoviansku pohostinnosť, a to všetko v cene lístka. Pohostia vás domácou slivovicou, chlebíkom a koláčmi, predvedú vám folklór ako z filmu. Pritom je všetko autentické, aj víno, ktoré ochutnáte s božskými domácimi pagáčikmi. Tento výlet má len jednu chybu – raz sa musí skončiť. Z Krakovian sa vám nebude chcieť odísť rovnako, ako sa nechcelo nám.
Kde v Piešťanoch sa dá na výletné autobusy nastúpiť?
- Hotel Splendid – Kúpeľný ostrov
- Hotel Esplanade – Kúpeľný ostrov
- Zastávka Pro Patria – Kúpeľný ostrov
- Nitrianska ulica – pri Auparku
- Winterova ulica – pri kaviarni Norma (pre hostí hotela Park)
- Železničná stanica Piešťany
