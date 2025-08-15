Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Slovensko má už 24 K Parkov, najnovší vo Veľkom Mederi otvorí aj Separ

Deti a tínedžeri môžu na moderných ihriskách športovať a stretávať sa s rovesníkmi PR článok Zobraziť galériu (4)
Deti a tínedžeri môžu na moderných ihriskách športovať a stretávať sa s rovesníkmi (Zdroj: Kaufland)
K Park nie je len ihrisko, je to miesto, kde vás to bude baviť. Prídete na jeho otvorenie? Skejt a parkour od profíkov, skvelý DJ, Lady Mel a k tomu Separov koncert, 20. augusta bude vo Veľkom Mederi poriadne horúco.

Leto je v plnom prúde, tak kto by dnes sedel doma, keď môže zažiť deň plný zábavy, aká sa len tak nevidí? Vypukne vo Veľkom Mederi, kde sa 20. augusta 2025 na Želiarskej 42 otvára nový K Park. A nemali by ste si to nechať ujsť, pretože Separ tu odpáli parádny koncert, rozdá podpisy a možno sa aj vám ujde jeho merch.

Miesto, kde sa bude skákať, jazdiť aj súťažiť

Obľúbený raper sa síce postará o parádnu šou pod holým nebom, ale tou najväčšou atrakciou augustového popoludnia je samotný K Park. Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré vo Veľkom Mederi vyrástlo vďaka Kauflandu. Má byť miestom, kde sa dá športovať, zabávať, učiť sa nové veci, stretávať kamarátov a tráviť čas pri zmysluplných aktivitách. Ako? To všetkým ukážu profíci pri otvorení nového športoviska. Kto sa chce naučiť triky, ako jazdiť na skejte či kolobežke, od inštruktorov z Hangairu dostane tie najlepšie lekcie.

K Parky stavia Kaufland po celom Slovensku
K Parky stavia Kaufland po celom Slovensku  (Zdroj: Kaufland)

Hviezdy aj kopa zábavy

Športovci z Rope Skippping Slovakia ukážu, že aj so švihadlom sa dá zažiť akčná zábava. Majster sveta vo fitnes a kalistenike Michal Barbier predvedie parkourové kúsky, ktoré vyrážajú dych a o super atmosféru sa postará DJ Smart, tanečníci z Life is Perfect aj moderátori Osťo a Lady Mel. Áno, vo Veľkom Mederi to bude žiť naplno, s dobrou hudbou, výbornou energiou a ľuďmi, ktorí vedia, ako šport premeniť na zábavu. Bude sa tu skákať, jazdiť, súťažiť, tlieskať aj oddychovať, presne tak, ako to má na ihrisku pre mladých vyzerať.

Za jeho výstavbou stojí obchodný reťazec, vďaka ktorému na Slovensku vyrástlo dokopy už 24 K Parkov a ďalšie budú pribúdať. Aj týmto najnovším chce motivovať deti a tínedžerov, aby trávili svoj voľný čas aktívne.

„Teší nás, že aj vo Veľkom Mederi pribudnú moderné priestory na šport aj oddych. K Parky poskytujú atraktívne a bezpečné miesto, kde sa mladí môžu hýbať, tráviť čas s rovesníkmi a vytvárať si zážitky aj mimo virtuálneho sveta. Veríme, že sa stane obľúbeným miestom nielen pre deti a tínedžerov, ale aj pre tunajšiu komunitu,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Keď sa obyvatelia spoja, môžu vyhrať K Park

Súčasťou atraktívnej športovo-oddychovej zóny je plocha na streetball, workoutová konštrukcia či lezecká stena, no mladí si tu môžu zahrať pingpong, zajazdiť na skate či kolobežke alebo len tak relaxovať s partičkou kamarátov na lavičke. Obyvatelia Veľkého Medera získali nový K Park vďaka minuloročnému víťazstvu vo verejnom hlasovaní.

Separ, ktorý sa stal tvárou K Parkov, motivuje mladých k pohybu
Separ, ktorý sa stal tvárou K Parkov, motivuje mladých k pohybu  (Zdroj: Kaufland)

„Som hrdý, že práve Veľký Meder sa vďaka silnej podpore obyvateľov zaradil medzi víťazov. Nový K Park predstavuje veľký prínos najmä pre mladých, no verím, že si ho obľúbia ľudia všetkých generácií. Je to moderný priestor, kde to každý deň bude žiť pohybom, stretnutiami aj dobrou energiou, ktorá naše mesto ešte viac spojí a zblíži,hovorí primátor PaeDr. Marian Soóky.

Tak už viete, čo budete robiť 20. augusta? Otvorenie v poradí 24. K Parku na Slovensku ponúka zábavu vo veľkom štýle, s koncertom Separa a parádnou letnou atmosférou, aká sa neodmieta. S kým sa tam vidíme?

Viac informácií o projekte nájdete na www.kauflandpark.sk

