"Viesť vojnu proti vapingu je absurdný nezmysel," hovorí Mark Tyndall, kanadský expert na harm reduction

Z chýb v boji proti drogám sme sa poučili a vieme postupovať tak, aby sme znižovali škodlivé dopady ich užívania. Napriek tomu podľa kanadského lekára a odborníka na harm reduction Marka Tyndalla opakujeme rovnaké chyby v boji proti vapingu a iným nikotínovým alternatívam ku klasickým cigaretám. „Je to absurdné a nezmyselné. Bohužiaľ, s takýmito nezmyslami sa musíme stretávať. Prečo sa nesnažíme umožniť fajčiarom bezpečnejšie užívanie nikotínu, prečo naopak zakazujeme menej rizikové produkty zatiaľ čo cigarety ponechávame v predaji?“ hovorí Tyndall na stretnutí s vybranými českými novinármi počas konferencie Global Forum on Nicotine vo Varšave.

Máte mnoho rokov skúseností v oblasti harm reduction. Začínali ste v „klasických“ oblastiach ako znižovanie negatívnych dopadov pri užívaní drog či prevencia šírenia vírusu HIV. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa zamerali aj na tabak a tabakové výrobky? Je táto oblasť harm reduction niečím špecifická?

To je dobrá otázka. Máte pravdu, že som začínal témami ako šírenie HIV a dopady užívania drog, čo je v podstate to, čo si väčšina ľudí pod harm reduction predstaví. Sám neviem, kto a kedy presne prišiel s myšlienkou pozerať sa na nikotín – skôr ako na tabak – cez optiku harm reduction. A dnes sa na túto tému konajú niekoľkodňové konferencie podobné tej, na ktorej sme sa stretli.

Ak sa na harm reduction všeobecne pozeráme ako na možnosť ponúknuť ľuďom bezpečnejšiu alternatívu k tomu, čo už robia, bolo len otázkou času, kedy sa tento prístup aplikuje aj na tabak, respektíve nikotín.

Čo vy osobne považujete za príklad harm reduction pri užívaní nikotínu?

Myslím si, že vaping, alebo ak chcete elektronické cigarety, je perfektný príklad. Vzali sme niečo, čo je takmer rovnaké ako fajčenie, ale podstatne menej škodlivé pre zdravie. To je podľa mňa dobrá ilustrácia toho, čo harm reduction znamená. Vysvetliť nezasväteným, čo vlastne robím, keď sa venujem harm reduction, býva niekedy zložité. Najjednoduchšie je povedať: máme niečo (klasické cigarety), čo vás môže zabiť, a existuje alternatíva, ktorá vás nezabije.

Takže všeobecne môžeme hovoriť o alternatívnych nikotínových produktoch?

Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, že dnes existujú moderné formy užívania nikotínu, ktoré sú samy osebe pomerne bezpečné. Ani ich nemusíme porovnávať s cigaretami. Ako som už spomínal, harm reduction vo vzťahu k tabaku a nikotínu je skvelý koncept – problém je len v tom, že musíte ľuďom vysvetľovať, o čo ide. Čo vlastne robíme aj teraz. (smiech)

Aj keby sme alternatívy neporovnávali s cigaretami – sú pre fajčiarov výrazne lepšie?

Určite áno. Keď vidím človeka fajčiť cigaretu, pričom by mohol užívať nikotín napríklad prostredníctvom vapingu alebo zahrievaného tabaku, často mám chuť sa ho natvrdo opýtať prečo  sa dobrovoľne zabíja, keď nemusí. Alternatívy dnes navyše ponúkajú veľa výhod – rôzne príchute, možnosť potiahnuť si len raz-dvakrát bez nutnosti vyfajčiť celú cigaretu, žiadne riziko pasívneho fajčenia, pri nikotínových vrecúškach o ich užívaní vaše okolie často ani nevie. A často sú lacnejšie než cigarety. Keby ľudia o tom vedeli, veľa z nich by prešlo na alternatívy úplne dobrovoľne.

Keď vy a ďalší odborníci hovoríte, že alternatívne nikotínové produkty sú výrazne menej nebezpečné, ako je možné, že štáty k nim pristupujú často až absurdne reštriktívne?

Na túto otázku som sa snažil odpovedať posledné dva roky a výsledkom bola celá kniha (smiech). Ale vážne, je to frustrujúce a nepochopiteľné. Myslím si, že časť problému spočíva v samotnom názve „elektronická cigareta“. Politikom to možno znie tak, ako keby to bola len moderná forma klasickej cigarety a tabakový priemysel sa ich snaží oklamať. Spustila sa tak veľká antikampaň, ktorá sa snažila alternatívy zdiskreditovať – tvrdilo sa, že sú rovnako alebo dokonca viac nebezpečné ako cigarety, že priťahujú deti, atď. Dnes už vieme, že to nie je pravda, ale politikom je ťažké priznať chybu.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Archív Marka Tyndalla)

Nie je to ale len o politikoch. Aj WHO má k týmto produktom výhrady...

Bohužiaľ máte pravdu, je to do očí bijúce a úprimne ma to štve, nielen od WHO. Napríklad také americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pravidelne vydáva správy ministra zdravotníctva. Pred pár rokmi vydali jednu týkajúcu sa zbavovania závislosti na fajčení a znižovaní celkového počtu fajčiarov v populácii. Tá správa mala 680 strán. Viete, koľko z nich bolo o vapingu? Sedem. A aj tie sa sústredili na riziká. Zatiaľ čo nikotínovým náplastiam venovali stovky strán, aj keď v praxi veľmi nefungujú a len v malom počte prípadov vedú k tomu, že prestanete fajčiť. Oni vám povedia, že je to v praxi využívaná metóda, len nedodajú, že väčšinou neúspešne. A v tomto bludnom kruhu sa točia.

Aký by mal byť podľa vás ideálny prístup?

Som presvedčený, že prechod z cigariet na vaping má jednoznačne pozitívny vplyv na zdravie. Napriek tomu nevidím žiadne masívne snahy tento prechod podporiť. Namiesto toho sa hádame o príchutiach. Jediné, čo by sme mali riešiť, je ako sa zbaviť cigariet. Cestu už máme – len sme sa rozhodli po nej nekráčať.

Mali by teda štáty aktívne podporovať prechod na alternatívy?

Minimálne by sa mohli inšpirovať krajinami ako Švédsko, kde je populárny snus a dnes aj nikotínové vrecúška. Švédi ako prví v EÚ dosiahli podiel fajčiarov pod 5 % a majú aj tretinový výskyt rakoviny pľúc oproti zvyšku EÚ. A napriek tomu EÚ zakazuje predaj snusu mimo Švédska. To je paradox. Alebo skôr nezmysel.

Vy osobne si teda nemyslíte, že by sa proti nikotínu malo bojovať?

Presne tak. Nikotín spôsobuje závislosť, ale nezabíja – zabíjajú spaľovacie splodiny. Nikotín bol roky démonizovaný, často neprávom. Reči o tom, že nikotín mladým ľuďom ovplyvňuje vývoj mozgu, môžeme zmiesť zo stola miliónmi prípadov, kedy človek užíval nikotín a mozgu to nijako neublížilo. Dokonca mnoho nadaných umelcov či vedeckých kapacít bolo od mladosti silnými fajčiarmi a užívanie nikotínu ich zjavne tiež nepoznamenalo. Ochrana detí je samozrejme dôležitá, ale ako im pomáhame, keď zakážeme menej rizikové alternatívy a cigarety ďalej predávame?

A ak sa tieto alternatívy zakazujú, mladí ľudia sa vracajú ku klasickým cigaretám?

Bohužiaľ áno. Dva roky som žil na Bali, kde je vaping zakázaný. Výsledkom je čierny trh a 70 % mladých mužov tam fajčí lacné cigarety. V Thajsku je podobná situácia. Mnohí mladí ani netušia, že existujú alternatívy. To je spiatočnícke myslenie, ktoré nás stojí milióny životov.

Vidíte nádej na zmenu?

Rád by som bol optimista, ale je to ťažké, keďže regulátori čerpajú informácie od WHO, ktorá vedie proti alternatívam vojnu. Možno pomôže generačná výmena. Dnes stále koluje množstvo dezinformácií o alternatívnych nikotínových produktoch, a to aj v odborných kruhoch. Mnohým vyspelým štátom zjavne stačí, že počet fajčiarov síce minimálne ale predsa pomaly klesá sám od seba. Za možno 20 rokov asi aj bez alternatívnych produktov fajčiarov významne ubudne. Ale tí fajčiari, ktorých sú milióny, medzitým môžu úplne zbytočne zomrieť na rakovinu pľúc a ďalšie ochorenia spojené s fajčením. Pritom vieme, ako tomu zabrániť!

