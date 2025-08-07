Beh Neporazených – príbeh ženy, ktorá sa nevzdala, a tisícov, ktorí bežia s ňou

V živote prídu chvíle, ktoré vás zastavia uprostred bežného dňa a obrátia celý váš svet naruby. Mne sa to stalo, keď som čakala svoje vytúžené dieťa.
Bola som tehotná, mala bruško, v ňom moje bábätko, a myslela som si, že mám ešte dlhé mesiace na to, aby som sa pripravila na jednu z najkrajších rolí v živote – byť mamou. Ale v priebehu pár minút sa všetko zmenilo.
Obed, ktorý sa skončil bojom o život
Bol čas obeda a ja som mala stretnutie s kamarátkou. Počas rozhovoru som začala cítiť, že niečo nie je v poriadku – moje telo akoby neposlúchalo, začala som krívať. Využila som chvíľu, aby som sa postavila od stola a pomaly, krívajúc, som prešla k autu.
Na urgentnom príjme si lekári mysleli, že ide o tehotenskú cukrovku. Až moja svokra – skúsená lekárka – hneď rozpoznala, že ide o cievnu mozgovú príhodu. Okamžite pribolali neurológa, položili ma na lehátko a odviezli na magnetickú rezonanciu.
Od advokácie k boju za životy
Pred porážkou som pracovala ako advokátka. Milovala som svoju prácu, bola som zvyknutá na rýchle tempo, presné argumenty a boj za klientov. Po porážke sa všetko zmenilo. Uvedomila som si, že na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by poskytovala komplexné informácie, podporu a osvetu o cievnej mozgovej príhode. Pacienti aj rodiny boli často stratení, bez jasných návodov, čo robiť.
A tak som sa rozhodla vymeniť advokáciu za advokáciu života. Založila som Porážka.sk – občianske združenie, ktoré vzdeláva, spája pacientov, rodiny, lekárov a verejnosť. Naším cieľom je, aby každý vedel rozpoznať príznaky CMP včas, aby pacienti mali prístup k informáciám a aby nikdy nezostali sami.
Ako vznikol Beh Neporazených
Z mojej osobnej skúsenosti sa zrodil Beh Neporazených – podujatie, ktoré spája ľudí s rovnakým cieľom: bojovať proti cievnej mozgovej príhode. Nie je to len športová akcia. Je to symbol nádeje, vytrvalosti a spolupatričnosti.
Na štarte sa stretávajú profesionálni bežci, amatéri, rodiny s deťmi, ale aj tí, ktorí prekonali porážku. Niektorí dokážu odbehnúť kilometre, iní prejdú symbolických 100 metrov – ale každý z nich nesie silný príbeh.
Prečo bežíme
Bežíme, aby sme:
- zvýšili povedomie o prevencii a príznakoch CMP,
- naučili ľudí reagovať rýchlo, keď ide o život,
- podporili pacientov a ich ceste k zotaveniu
- ukázali, že aj po tak vážnej diagnóze sa dá žiť plnohodnotne.
Tento rok bežíme opäť
27. septembra 2025 sa v Bratislave pri River Parku uskutoční už 8. ročník Behu Neporazených.
Čakajú vás trate na 5 km a 10 km, detské behy a špeciálna 100-metrová trasa pre pacientov. Každý krok, každý úsmev a každé povzbudenie na trati pomáha šíriť odkaz, že spolu sme silnejší.
Pretože ja som tu dnes vďaka rýchlej pomoci a neutíchajúcej podpore. A verím, že spolu dokážeme zachrániť mnoho ďalších životov.
Registrácia prebieha na Predpredaj.sk. Pridajte sa k nám, nech sa náš hlas nesie po celom Slovensku.
