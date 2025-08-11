Mladá Slovenka úspešne vedie biznis v Dubaji. Ako sa jej podarilo preraziť a ako jej pomohla Digitálna Univerzita? Prečítajte si jej inšpirujúci príbeh.

Mladá Slovenka žije svoj podnikateľský sen už 6 rokov. A nie hocikde, ale priamo v Dubaji. Podniká v najväčšom obchodnom dome na svete, Dubai Mall, hneď vedľa Burj Khalifa. Jej úspech nie je náhoda – sú to roky driny, odvaha prekročiť hranice a chuť vzdelávať sa. Aj preto investovala do svojho vzdelávania na Digitálnej Univerzite. Aké sú úskalia a výhody podnikania v Dubaji a čo Kristíne pri budovaní biznisu najviac pomohlo?
Rozhodnutie, ktoré jej zmenilo život
Kristína Makovini a jej manžel začínali podnikať na Slovensku – ona s ekonomickým vzdelaním, on ako advokát. Poskytovali poradenské služby pre slovenské firmy. Časom dostávali čoraz viac dopytov od klientov, ktorí chceli expandovať do Spojených arabských emirátov.
„Náznaky boli už dlhšie, keďže môj manžel ako advokát zabezpečoval pre svojich klientov expanziu do Dubaja dávno predtým, než to bolo cool," spomína Kristína na ich začiatky.
V roku 2018 sa definitívne rozhodli zbaliť kufre a presťahovať sa do Dubaja. Nebolo to jednoduché. Presťahovať sa do inej krajiny a začať tam podnikať si vyžaduje poriadnu dávku odvahy a vystúpenie z komfortnej zóny. To Kristíne a jej manželovi nechýbalo.
Z malej slovenskej firmy do centra svetového biznisu
Začiatky v Dubaji neboli bez výziev. „Musela som pochopiť, ako funguje miestny multikultúrny trh,“ vysvetľuje. Stalo sa jej, že na úrade sa úradníčka zrazu zdvihla a povedala, že sa ide modliť. „Boli to drobné maličkosti, ktoré som bola na Slovensku zvyknutá riešiť inak. Musela som sa adaptovať. V súčasnosti sa takéto veci už skoro nestávajú, Dubaj sa posunul. V roku 2018, keď sme sem prišli, boli veci iné.“
Dnes poskytujú full servis slovenským a českým firmám, ktoré expandujú do Emirátov. „Sme pre tieto spoločnosti first contact, ešte kým len expanziu zvažujú. Stále častejšie sa nás pýtajú, čo robiť, keď sa sem chcú presťahovať aj s rodinou a začať tu podnikať.“
Odvážna investícia počas covidu
Práve v tomto období sa im naskytla možnosť investovať do reštaurácie v Dubai Mall. Neváhali a chytili príležitosť za pačesy. „Celý svet sa zastavil, ale Dubaj šiel ďalej. My sme to vydržali a zvládli. Pomáhame klientom pri ich expanzii naďalej a podnikanie sme rozšírili o reštauráciu,“ spomína Kristína.
Rozhodnutie vzdelávať sa v digitálnom marketingu
Mnoho aj začínajúcich podnikateľov nemá jasno v tom, čo od marketingu očakávať. Nerozumejú, prečo a koľko doňho investovať. A ako nastaviť spoluprácu? Ani Kristína sa nevedela zorientovať v zákutiach marketingu a vo vzťahu s agentúrami. „Chýbal mi zrozumiteľný prehľad, súvislosti a relevantné výsledky.“
Rozhodla sa preto prihlásiť na Digitálnu Univerzitu, kde absolvovala Certifikované štúdium a následne pokračovala aj v MBA štúdiu. „Potrebovala som marketing skutočne navnímať do detailov, aj s ohľadom na podnikateľské prostredie.“
Na prvú prednášku s Peťom Šebom o digitálnom marketingu priletela z Dubaja osobne. Úplne ju fascinovala: „Po prvých slajdoch som napísala mužovi, že som spravila jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote,“ opisuje Kristína nadšene.
Kristínine TOP 3 poznatky z Digitálnej Univerzity
- Marketingová stratégia – s jasnými cieľmi napreduje rýchlejšie
- Analytika a PPC reklamy – jasné dáta a zrozumiteľné výsledky
- AI v biznise – praktické využitie tam, kde to vôbec nečakala
Virálna dubajská čokoláda od tehotnej cukrárky
Silu online marketingu krásne ilustruje fenomén dubajskej čokolády. Mamička Sarah na materskej dostala chuť na čokoládu, ale žiadna ju neuspokojila. Hľadala niečo špeciálne, a tak si vytvorila vlastnú pistáciovú príchuť.
Virálne videá sa postarali o zvyšok: „Je to pre mňa dôkaz, že keď máte dobrý nápad, tak v Dubaji ho môžete posunúť na svetový level.“
Zo študentky MBA na úspešnú líderku
Z podnikateľky, ktorá sa strácala vo výsledkoch marketingových agentúr, sa stala silnou líderkou s jasnou stratégiou. „Digitálnu Univerzitu beriem ako najväčšiu expanziu môjho podnikateľského mindsetu,“ hodnotí svoju investíciu do marketingového vzdelania.
Ako spolumajiteľka reštaurácie má zamestnancov z viac ako 7 krajín sveta a občas čelí náročným situáciám. Prínosné jej v tomto smere bolo MBA štúdium: „Cenné rady od Maxman Consultants využívam pri manažérskych rozhodnutiach každý deň.“ Digitálnu Univerzitu odporúča každému, kto chce získať systémový prístup k marketingu a podnikaniu: „Hneď som videla konkrétne prínosy, ako mi každá prednáška pomôže."
Hoci pracuje aj 10 hodín denne a k moru sa dostane iba 3-krát do roka, nemenila by: „Samozrejme, že sa nájdu aj negatíva. Oproti všetkým pozitívam sú našťastie zanedbateľné.“
Na otázku, či sa ako žena a podnikateľka v Dubaji nebojí, nám Kristína odpovedala takto: „Ako žena sa v Dubaji cítim naozaj veľmi dobre a príjemne. Emiráty sú podľa mňa najbezpečnejšia krajina na svete.“
Za správu sociálnych sietí môžete mať aj 3 000 €
Svet veľkého biznisu v zahraničí nie je taký vzdialený, ako sa vám na prvý pohľad zdá. „Ak máte nápad a odhodlanie, choďte do toho. Bude to ťažké, ale zvládnete to,“ odkazuje Kristína slovenským podnikateľkám.
Podľa jej slov je expanzia do Emirátov či inej vzdialenej krajiny rovnako náročná ako rozšírenie podnikania do susedného štátu. „Rozdiel je iba v tom, že ak uspejete na väčšom trhu s vyššou kúpnou silou, aj zisk môžete mať násobne vyšší,“ vysvetľuje. Napríklad za správu sociálnych sietí pre jedného klienta tu môžete zarobiť aj 3 000 €: „Musíte však svedomito pracovať a klienta si udržať. Konkurencia je obrovská,“ prezrádza Kristína.
Dubajské know-how na celý život
Kristína má unikátnu pozíciu na trhu – rozumie obom svetom. Vie presne, čo slovenské a české firmy trápi pri expanzii do Dubaja. Zároveň dokonale pozná biznis špecifiká Emirátov. Dnes s manželom poskytujú komplexný servis od založenia spoločnosti slovenským a českým firmám expandujúcim do Emirátov:
- založenie spoločnosti,
- povolenia a víza,
- účtovníctvo a dane,
- biznis poradenstvo.
Držíme jej palce pri rozvoji svojho podnikateľského sna, ktorý žije vďaka odvahe robiť správne rozhodnutia.
Chcete sa inšpirovať Kristíninou cestou? Digitálna Univerzita ponúka Certifikované štúdium digitálneho marketingu s možnosťou pokračovania na MBA štúdium. Vaša cesta k medzinárodnému úspechu môže začať už dnes. Štúdium začína už v októbri.
-reklamná správa-