Norbert Daniš – Blessed 2025 Jeden muž. Jeden klavír. Milión emócií.

(Zdroj: Súkromný archív umelca)

Je to nový krok – hlbšie. K ľuďom. K hudbe. Koncert, kde klavír nie je len nástrojom, ale hlasom.

Prečo si nenechať ujsť koncert Norberta Daniša?

Špičková hudobná produkcia v podaní popredného klaviristu zo Slovenska s medzinárodným presahom.

Výnimočný zážitok inšpirovaný majstrami klasickej hudby a poetikou modernej klasiky - Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds, Max Richter, Hans Zimmer a ďalší pretavená do autorského jazyka plného emócií a autenticity.

Koncert, ktorý spája vysokú umeleckú a intepretačnú úroveň a klavírne majstrovstvo s hlbokým citom. Jemný, silný, miestami epický - nezabudnuteľný večer.

Autorská tvorba, ktorá si získava srdcia poslucháčov po celom svete – intímna, emotívna a silne vizuálna hudba, ktorá sa dotýka duše.

V intímnej atmosfére, za sprievodu jemného pódiového osvetlenia, sa hudba mení na zážitok, ktorý prináša pokoj a hlboký umelecký zážitok.

O umelcovi

(Zdroj: Súkromný archív umelca)

Norbert Daniš hrá na klavíri od 4 rokov. Je laureátom medzinárodných súťaží, absolventom hudobných škôl doma i v zahraničí.

Ako prvý klavirista zo Slovenska v histórii bol prijatý do prestížnej Petrof Art Family - medzinárodného združenia najvýraznejších klavírnych osobností.

„Norbert je jediný klavirista zo Slovenska, ktorý dokáže rozospievať naše klavíre.“ - Zuzana Ceralová Petrofová, riaditeľka firmy PETROF

„Norberta Daniša radím medzi najtalentovanejších klaviristov svojej generácie.“ - Prof. Marian Lapšanský, klavirista a pedagóg

Počet miest je limitovaný - nie kvôli efektu, ale kvôli blízkosti. Nezmeškajte koncert, ktorý možno zmení viac, než len jeden večer.

(Zdroj: Súkromný archív umelca)

Slová publika tesne po koncerte: „Na tento koncert nezabudnem. Mala som zatvorené oči a slzy v očiach. Pokoj, ktorý som cítila, sa nedá opísať.“ - Lucia T.

„Norbert nehrá hudbu. On ju žije. A s ním aj celá sála.“ - Dušan H.

„Na tomto koncerte sme si oddýchli. Ďakujem!“ - Martin Š.

„Som hrdá, že na Slovensku máme takéhoto umelca. A zároveň pokora, ktorá inšpiruje.“ - Zuzana K.

„Jemnosť, sila a autenticita. Konečne niečo, čo ide do hĺbky.“ - Jana M.

„Aj manžel, ktorý hudbu inak nepočúva, chce prísť znova.“ - Katarína K.

„Celý koncert som mala zatvorené oči. Cítila som sa ako v nejakom krásnom chráme. Ozaj iný druh koncertu, vyšší presah, ani neviem, ako to opísať.“ - Mária D.

„Pre mňa to nebola len hudba – bola to modlitba tónmi. Kto to raz zažije, chce prísť znova. Ja teda určite.“ - Tomáš R.

„Chodím na veľa koncertov, no toto bolo ozaj výnimočné. Každá skladba bola precízna, precítená, až nadpozemská. Slzy v očiach, zimomriavky celý čas. Taký pokoj som si z koncertu ešte nikdy neodniesla. Prídem znova – aj na druhý koniec Slovenska.“ - Eva M.

(Zdroj: Súkromný archív umelca)

Vstupenky na Predpredaj.sk.

