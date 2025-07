Herečka Barbora Chlebcová prekvapila: Hľadá dokonalé telo bez skalpela! Výsledky z Alexie dlho tajila – veľké ODHALENIE

(Zdroj: Alexia Fyzio & Beauty Clinic)

Herečka a rozhlasová moderátorka Barbora Chlebcová sa rozhodla pre zmenu, ktorá vyvolala rozruch. Keďže jej postava je často pod drobnohľadom kamier aj sociálnych sietí, rozhodla sa konať – ale inak, než by ste čakali.

„Nechcela som zákroky, nechcela som ležať v narkóze. Hľadala som niečo šetrné, ale efektívne,“ hovorí otvorene Barbora.

Dlho mlčala o tom, kde a ako si necháva formovať postavu. Dnes konečne prezradila, čo je za jej premenou – a prečo si vybrala Alexia Fyzio & Beauty Clinic.

Ošetrenia, ktoré miluje aj Barbora!

V Alexia Clinic podstúpila sériu neinvazívnych telových ošetrení, ktoré:

spevňujú a vyhladzujú pokožku,

rozbíjajú tukové zhluky a uberajú na centimetroch,

odbúravajú celulitídu,

a formujú postavu bez bolesti, bez ihiel a bez nutnosti rekonvalescencie.

„Zákroky sú úplne bezbolestné! Pokožka je po nich hladšia a pevnejšia, no najviac oceňujem, že odchádzam oddýchnutá ako po dovolenke,“ dodáva známa herečka.

Do rúk odborníkov z Alexie sa zverili aj ďalšie známe tváre – od módnych ikon až po športové esá. Kto všetko už podľahol neinvazívnej kráse?

Trenčiansku pobočku v minulosti navštívil aj najznámejší slovenský módny návrhár Fero Mikloško a ďalšie známe tváre. (Pozrite si fotky v galérii.)

Miesto, kde sa krása stretáva s technológiou: Predstavujeme vám moderný koncept Alexia Clinic

Práve v Alexia Fyzio & Beauty Clinic sa Barbora rozhodla zveriť do rúk odborníkov – a nebola jediná. Táto klinika, ktorá sa preslávila v Trenčíne, otvorila v roku 2025 novú pobočku v Bratislave, a okamžite si získala pozornosť.

V Bratislave už stihla byť naša svetová jednotka v Muay Thai – Monika Chochlíková - po náročnom zápase si dopriala regeneračné prístrojové fyzioterapeutické ošetrenia. Kto bude ďalší?

Za bratislavskou pobočkou stojí Ing. Ľudmila Kňazeová, reprezentantka a zástupkyňa kliniky, ktorá je zároveň dušou celého konceptu. Značku zakladala spoločne s mamou v Trenčíne, no keď ju osud zavial do hlavného mesta, rozhodla sa priniesť filozofiu krásy bez ihiel a vytvarovaného tela bez skalpela aj sem – no ešte vo väčšom a špičkovejšom prevedení!

„Chceme klientom ukázať, že krásu aj úľavu od bolesti možno dosiahnuť bez skalpela, bez botoxu, bez invazívnych zákrokov. Naše ošetrenia sú šetrné, účinné a rešpektujú prirodzenosť človeka,“ vysvetľuje Ing. Ľudmila Kňazeová.

📍 Bratislava, Petržalka – dostupné pre všetkých

Nová klinika sa nachádza v srdci Petržalky, s výborným prístupom autom aj MHD. Nechýba:

výťah a bezbariérový vstup ,

, vlastné parkovacie miesta priamo pred budovou ,

, rýchle napojenie na D1 a smer Rakúsko.

Priestor je kategorizovaný ako zdravotnícke zariadenie, a už pri vstupe cítiť dôraz na detail – germicídny žiarič, pitný režim, niečo sladké aj niečo na čítanie. Veľa nám napovedajú aj 5* recenzie, ktoré klinika žne na internete. Čisté línie, príjemná vôňa, relaxačná hudba a usmiaty personál vás upokoja ešte skôr, než vstúpite do miestnosti.

Dve zóny starostlivosti: Krása aj úľava od bolesti

Klinika je rozdelená na beauty zónu a fyzioterapeutickú zónu. V každej z nich sa používa výlučne neinvazívna technológia najnovšej generácie.

Neinvazívna krása, ktorá mení pravidlá hry

ošetrenia pleti – spevnenie, omladenie, rozjasnenie, výplň vrások,

ošetrenia tela – odstránenie celulitídy, strií, rozbíjanie tukových zhlukov,

všetko bez ihiel, bez botoxu, bez chirurga, bez rekonvalescencie.

„Chceme klientov a klientky sprevádzať na ceste za spokojnejším Ja dlhodobo, nielen jednorazovo. Len pravidelnou starostlivosťou vieme udržať mladistvý vzhľad a vyformovanú postavu,“ dodáva pani Ľudmila.

Rehabilitácia budúcnosti: prístroje, ktoré naozaj pomáhajú

Pomoc pre každého, kto pociťuje bolesť chrbta, kĺbov, krížov či šije. Fyzioterapia je u nás:

bez liekov, bez bolesti, bez injekcií ,

, vhodná pre profesionálnych športovcov, milovníkov pohybu, seniorov, aj ľudí so sedavým zamestnaním,

podporená medicínskymi prístrojmi s hĺbkovým účinkom.

„Fyzioterapia – ľudskou rečou – je pomoc pre tých, ktorí cítia bolesť, napätie alebo obmedzenie pohybu,“ vysvetľuje Ing. Ľudmila Kňazeová. „Nie je to len o úrazoch. Je to cesta k aktívnemu životu bez bolesti aj so zameraním na prevenciu.“

Nie len pre celebrity – ale pre každého, kto sa chce cítiť a vyzerať lepšie

Možno si poviete, že takéto priestory sú len pre „vyvolených“. Práve naopak. V Alexii kladú dôraz na ľudský prístup, dostupnosť a rešpekt – nech ste podnikateľka, mamička na materskej, senior, športovec, alebo človek, ktorý túži po zmene a úľave.

„Každý, kto k nám príde, má za sebou svoj príbeh. U nás si zaslúži rovnakú pozornosť, starostlivosť a výsledok – bez predsudkov, bez zbytočného pozlátka,“ uzatvára Ing. Ľudmila Kňazeová.

📍 V Bratislave vás privítame vo veľkom štýle – s kompletnou ponukou beauty a fyzio služieb.

📍 V Trenčíne vám stále radi pomôžeme s krásou pleti a tela v pôvodnom štúdiu.

Skúste to aj vy

Ak máte pocit, že nastal čas venovať sa sebe – možno je to znamenie.

Na konzultáciu sa môžete objednať kedykoľvek. Stačí sa ozvať, a všetko ostatné nechajte na odborníkov z Alexie. Viac o nás nájdete na: alexia.sk

Call to Action: Alexia Fyzio & Beauty Clinic – krása a zdravie bez ihiel, bez bolesti, bez stresu. VYBERTE SI TO SPRÁVNE PRE SEBA

