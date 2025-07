Novodobé trendy? Pre túto slovenskú značku nič nové – robí ich už niekoľko desaťročí

(Zdroj: COOP Jednota)

1. Group chat vs. debaty pri pokladni

Kým influenceri budujú svoje online komunity a startupy vymýšľajú aplikácie na spájanie ľudí, v predajniach COOP Jednota na Záhorí funguje najstarší sociálny algoritmus na svete – ľudská zvedavosť a empatia. Tu nepotrebujete notifikácie, aby ste vedeli, čo sa deje vo vašom okolí. Predavačka pozná nielen vaše meno, ale aj vašich súrodencov a rodičov. Informácie sa tu šíria prirodzene, tak ako odjakživa – ústnym podaním. Pult s lahôdkami slúži ako komunitný hub, kde sa riešia všetky dôležité témy. Od počasia cez politiku až po najnovšie rodinné udalosti, niekedy aj v rade počas čakania na nakrájanie šunky. Na rozdiel od sociálnych sietí tu majú diskusie aj happy end. Často v podobe odporúčania na dobrý recept alebo rady, ktorým nechýba zdravý „záhorácky“ rozum.

V Senici sa od nepamäti chodí nakupovať do Cieľa. Ide o prvý družstevný obchodný dom na Slovensku, v ktorom dodnes funguje supermarket Tempo, vlajková loď COOP Jednota Senica. Tá však nie je jedinou miestnou legendou. „Naša predajňa ,Mária’, ako ju miestni volajú podľa pôvodnej majiteľky, patrí medzi tie najikonickejšie. Už viac ako 20 rokov tu predavačky s úsmevom poradia, pomôžu a nájdu riešenie na každú požiadavku. Tento obchod je najlepším príkladom toho, že potraviny sú pre mnohých komunitným bodom pre susedské stretnutia a rozhovory. Práve tu sme tento rok odštartovali najmodernejší formát – automatizovanú predajňu COOP Jednota 24/7 s nepretržitou prevádzkou,“ prezrádza Ivan Bzdúšek, predseda COOP Jednota Senica. Pre niekoho moderný „escape room“, pre iných možnosť v pokoji si nakúpiť aj o polnoci či počas štátneho sviatku.

COOP Jednota má po Slovensku už 15 automatizovaných predajní 24/7. V Senici pribudla v marci tohto roka (Zdroj: COOP Jednota)

2. Feedback vs. Helenkine oči

Zatiaľ čo firmy investujú do zložitých systémov, aby získali recenzie od zákazníkov, v COOP Jednote majú ten najjednoduchší spôsob spätnej väzby na svete. Stačí povedať predavačke, čo si myslíte. Žiadne prieskumy, formuláre ani chatboty. Chcete niečo nové v ponuke? Spomeniete to pri platení. Máte problém s tovarom? Poviete to trebárs Helenke rovno do očí. „Ona sa povypravja so všetkýma, je smluvná,“ prezrádza o kolegyni Helenke vedúca predajne Tempo v Šaštíne-Strážach Anna Morávková. Je vraj radosť mať zamestnankyne, ktoré sú komunikatívne už očami.

Na Záhorí sa s vami predavačky COOP Jednoty rady „povyprávjajú“ – tak ozajstne, od srdca, aj keď ste „paštikár“, čiže cezpoľný z Bratislavy. Šaštínčania sú „polévkári“, len aby sa vedelo. „Sme tu taká rodina, stály kolektív, ktorý sa už dlhé roky nemenil. K zákazníkom máme bližší vzťah,“ hovorí Anna Morávková, ktorá manažuje najziskovejšiu predajňu spotrebného družstva Senica.

Každé spotrebné družstvo COOP Jednota ponúka aj kvalitné lokálne potraviny miestnej výroby (Zdroj: COOP Jednota)

3. Crowdfunding vs. prirodzená sociálna výpomoc

Kým online fundraising sa považuje za inovatívny spôsob zbierania peňazí, COOP Jednota Senica organizuje podporu pre svojich ľudí starým osvedčeným spôsobom. Nie je potrebné vytvárať emotívne virálne videá či zdieľať svoj príbeh verejne na sociálnych sieťach. „Možnosť požiadať o sociálnu výpomoc v čase núdze majú aj bývalí zamestnanci. Nenecháme ľudí v štichu. Niektorí zamestnanci sú s nami aj štyri desaťročia,“ podotýka predseda spotrebného družstva Ivan Bzdúšek. Keď treba pomôcť, jednoducho sa pomáha.

4. Online nákup vs. personalizovaná donášková služba

„Naša pani Gábová doručovala potraviny rovno domov dávno predtým, než niekto na to vymyslel aplikáciu,“ prezrádza Ing. Svetlana Šefčíková, námestníčka odboru prevádzky COOP Jednota Senica. Reč je o vedúcej predajne COOP v Hrádku neďaleko Piešťan. Samozrejme, robí to z vlastnej vôle a pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.

„Buď nikoho nemajú, kto by im išiel nakúpiť, alebo sú nevládni. Cestou domov z práce im prinesiem čerstvé potraviny. Sú za to nesmierne vďační,“ prezrádza Jana Gábová. Ešte pred štyrmi rokmi chodila s donáškou potravín na bicykli. „Odkedy mám vodičák, chodím vlastným autom. Nedá sa mu síce otvoriť kufor, ale pár nákupov odvezie,“ smeje sa milá pani vedúca.

Ale nejde len o donášku. Rezervácia tovaru funguje ako nadštandardná služba. Predavačka vie, že vo štvrtok chodí čerstvé mäso a automaticky vám ho odloží. V jedinom obchode v Hrádku na to majú dokonca tučný zošit, kde si zapisujú pravidelné objednávky. Presne vedia, po čom ich zákazníci túžia. Tomu sa hovorí prediktívny algoritmus založený na rokoch skúseností.

Vedúca predajne Jana Gábová pravidelne doručuje potraviny tým, ktorí si sami nevedia nakúpiť (Zdroj: COOP Jednota)

5. Teambuilding vs. turistický zraz

Senickí COOP-áci utužovali kolektív dávno predtým, ako sa slovo teambuilding začalo používať a neprekladať do slovenčiny. Tento rok zorganizovali už 29. ročník turistického zrazu. Kolegyne a kolegovia od Malaciek až po Nové Mesto nad Váhom boli na turistike až pri Ilave a spolu vystúpili na vrch Vápeč.

„Pochodili sme už pol Slovenska, najďalej sme boli vo Vysokých Tatrách. Zamestnanci sa lepšie spoznávajú, niektorí sa vidia prvý raz, aj keď spolu komunikujú pravidelne telefonicky. Nie je to povinná firemná zábava, ale oslava spolupatričnosti, v rámci ktorej sa vytvárajú vzťahy, ktoré presahujú formálne pracovné povinnosti,“ deklaruje pán predseda.

Zobraziť galériu (5) Kolektív spotrebného družstva COOP Jednota Senica na výlete (Zdroj: COOP Jednota)

Nákup ako súčasť života v komunite

COOP Jednota Senica dokazuje, že najlepšie inovačné riešenia často už existujú – len potrebujú správnu optiku a príbeh. Zatiaľ čo iné reťazce sa snažia vytvárať zdanie autentickosti, tu jednoducho žijú svoje hodnoty každý deň. Možno je to presne to, čo hľadáme v dobe digitálnej únavy – miesto, kde vás poznajú, kde sa môžete spoľahnúť na kvalitu a kde nákup nie je len transakcia, ale súčasť života komunity.

