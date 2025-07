Dovolenka ako v prímorskom rezorte!

(Zdroj: Ensana)

Bez stresov, bez prestojov na letiskách, bez rozhodovania sa, či si môžete vziať dvoje alebo troje šaty. Bez obáv o to, či sa budete vedieť do sýta a zdravo najesť, bez obáv z jazykovej bariéry. Taká môže byť vaša tohtoročná All Inclusive dovolenka.

All inclusive je zážitok, kde si odpočinie nielen telo, ale aj myseľ. Počas celého svojho pobytu môžete vypustiť rozhodovanie, kam pôjdete na večeru, či si môžete dať ešte jeden drink, alebo koľko stojí zmrzlina pre deti. Všetko je zahrnuté v cene vášho pobytu a navyše, je to takmer neustále k dispozícii. To je veľká úľava, na ktorú si veľmi rýchlo zvyknete a postupne si uvedomíte aj ďalšie výhody pobytu, kde je postarané naozaj o všetko.

Neverili by ste tomu, ale to, že vaša peňaženka môže zostať počas celého pobytu zatvorená a odložená na izbe je malý-veľký psychologický luxus. Či už idete s rodinou alebo s partnerom či kamarátmi- môžete vypustiť dohadovanie sa o tom, čo kto platí, na čo sa budete skladať alebo čo sa vám ešte do dovolenkového rozpočtu zmestí. All Inclusive, ktorý ponúka hotel Splendid na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch vás poteší tým, že suma, ktorú za celý pobyt aj so všetkým, čo robí dovolenku dovolenkou zaplatíte, bude jediná a výsledná – bez zbytočných prekvapení.

Experimentujte, užívajte

Momentom, ktorý na All Inclusive dovolenke oceníte je aj to, že sa experimentuje a ochutnáva oveľa jednoduchšie, keď je všetko v cene. Nemusíte sa viazať na to, že „vyprážaný syr s hranolkami je istota.“ Aj v prípade, že siahnete po novej chuti alebo kombinácii a nebude to podľa vášho gusta, tak sa vaša večera či obed nepredraží. Môžete vypnúť kalkulačku v hlave a jednoducho si ísť pre porciu niečoho, čo vám v daný moment ulahodí viac.

Jediné, na čo budete možno musieť trošku dohliadnuť, bude množstvo a kombinácie toho, čo si pri prestretých stoloch doprajú vaše deti. No na druhej strane – mať jedno očko „na stopke“ je vždy lepšie, ako naháňať sa niekde cez pol rezortu, keď váš drobec zahlási, že ho práve v tomto momente pochytil neovládateľný hlad či smäd – rodičia isto z vlastnej skúsenosti vedia, že nepríjemnejšie od tohto je už len zháňanie toalety v ľubovoľnej krajine „Oz“.

Až keď si doprajete vycibrený All Inclusive v kúpeľnom hoteli Splendid, poradí sa vám navnímať aj ďalší rozmer tejto formy občerstvovania sa počas dovolenky. Ono sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale All Inclusive je jedným zo spôsobov, ako získať na dovolenke viac času pre seba. Nemusieť hľadať reštauráciu, riešiť rezervácie, dohadovať sa o tom, kto má v daný deň na čo chuť – to šetrí množstvo minút ak nie hodín a v neposlednom rade aj nervov.

Medzi ďalšie výhody, ktoré si na dovolenke na piešťanskom Kúpeľnom ostrove užijete je fakt, že nemusíte doplácať za vstupy do wellness, nikto vás po dvoch hodinách nebude vyháňať z bazéna s argumentom, že vám vypršal čas a rozhodne nebudete musieť vyšetrovať, či si vaše dieťa dalo 2 alebo 3 džúsy a tiež môžete zabudnúť na počítanie svojich vlastných nápojov a snackov.

Príďte si do hotela Splendid užiť letnú „ľahkosť bytia“ a celodenný, štedrý All Inclusive. Ľutovať nebudete!

