CIBULA FEST 2025 plnil sny, pomáhal zachraňovať životy a bavil tisíce ľudí

(Zdroj: Libor Ponca)

Hudobná smršť na Záhorí. Aj tak by sa dal nazvať CIBULA FEST 2025, ktorému patril už tradične tretí júlový víkend. Počas niekoľkých dní sa areál letiska v Holíči premenil na pulzujúce centrum hudby, zábavy, ale aj ľudskosti. Tento ročník nepatril len silným hudobným zážitkom, ale najmä silným príbehom a ukázal, že festival nemá byť len o hudbe, ale aj o solidarite a ľudskosti.

Na pódiách sa vystriedali hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény, medzi ktorými žiarili najmä Kabát, Horkýže slíže, HEX, Zuzana Smatanová, Sima, Separ & DMS, Tomáš Klus, ŠKWOR, Olympic, Marie Rottrová, Alan Murin, QUEENIE,Heľenine oči, Kristián Šebek s projektom Můj vzor, Božský Karel, ale aj energickí DJ EKG, Milan Lieskovský a mnohí ďalší, ktorí roztancovali nočnú arénu do poslednej minúty. Fanúšikovia si prišli na svoje pri viacerých žánroch – od rocku cez pop až po elektroniku. „Bol to pre nás jeden z najnáročnejších ročníkov, aké sme v našej 16-ročnej histórii zorganizovali. Aj keď nás trochu na začiatku potrápilo počasie, sme radi, že si k nám našli cestu opäť tisícky spokojných návštevníkov,“ povedal organizátor festivalu Vladimír Chrenka.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Libor Ponca) Návštevníci festivalu si mali okrem vystúpení najlepších českých a slovenských interpretov možnosť užiť rôzne nehudobné aktivity, v Ploom zóne mohli využiť služby profesionálneho barbera či vizážistky, vyhrať rôzne vecné ceny v TIPOS zóne, vychutnať si pivo do skla v Radegast zóne, ale aj užiť si zábavu v Nerf aréne či skákacej zóne, zažiť adrenalín na kolotočoch či získať darček od živého Supermana. V Oilka Cool aréne svoj priestor dostali aj neprofesionálni umelci a regionálne talenty v rámci projektu Záhorácky kumšt, ktorý predstavil tvorbu hudobníkov, ochotníckych divadiel či ďalších umelcov z regiónu Záhorie. Nechýbala ani porcia smiechu v podobe populárnej skupiny stand-up komikov Silné reči, ktorá ako špeciálny hosť svojím vystúpením rozosmiala zaplnený stan a dokázala, že aj humor má na festivale svoje miesto.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Libor Ponca) Okrem hudobného programu však Cibula fest ukázal, že festivaly môžu byť aj o solidarite, nádeji a plnení snov. V spolupráci s projektom Sanitka splněných snů sa organizátorom podarilo splniť výnimočné želanie ťažko chorému mužovi, ktorého snom bolo ešte raz zažiť koncert skupiny Kabát a osobne sa s členmi kapely stretnúť. Napriek svojmu ťažkému zdravotnému stavu, ktorý ho pripútal na lôžko si želal ešte raz v živote vidieť svojich svoju najobľúbenejšiu kapelu a v sprievode záchranárov si svoj sen užil priamo pod pódiom. Tento dojímavý moment, keď sa sen stal skutočnosťou, zanechal silný odkaz – že aj v mori zábavy je potrebné myslieť aj na tých, ktorí to už sami nedokážu. „Keď nás oslovili ľudia z neziskovej organizácie Sanitka splněných snů, neváhali sme ani sekundu a spravili sme všetko pre to, aby sme tento sen pomohli splniť. Bolo nám cťou, byť súčasťou tohto veľmi emotívneho okamihu,“ povedal marketingový a PR riaditeľ festivalu Dodo Mikláš.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Libor Ponca) Festival podporil aj osvetovú kampaň "Máte slinu?" neziskovej organizácie Kvapka nádeje, ktorá informovala návštevníkov o možnosti stať sa darcom kostnej drene. Počas festivalu sa desiatky ľudí rozhodli zapojiť do registrácie a možno práve oni raz niekomu zachránia život. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa na festivale zapojili do našej iniciatívy. Do Národného registra darcov kostnej drene sa zaregistrovalo 75 nových potenciálnych darcov krvotvorných buniek – 75 nových šancí na život,“ povedala Silvia Kršíková z Nadácie Kvapka Nádeje.

(Zdroj: Libor Ponca)

Cibula fest 2025 potvrdil, že je omnoho viac než len hudobné podujatie. Je to miesto, kde sa stretáva energia tisícok ľudí s dobrom, ktoré má skutočný zmysel. Už teraz sa fanúšikovia môžu tešiť na jubilejný ročník v roku 2026. Mnohí návštevníci už dokonca využili možnosť zakúpiť permanentku za absolútne najvýhodnejšiu cenu 45 € a len počas konania festivalu tak urobilo takmer tisíc z nich. Organizátori sa rozhodli túto možnosť ponechať až do konca júla. Permanentku je možné zakúpiť v sieti potvrdil, že je omnoho viac než len hudobné podujatie. Je to miesto, kde sa stretáva energia tisícok ľudí s dobrom, ktoré má skutočný zmysel. Už teraz sa fanúšikovia môžu tešiť na jubilejný ročník v roku 2026. Mnohí návštevníci už dokonca využili možnosť zakúpiť permanentku za absolútne najvýhodnejšiu cenu 45 € a len počas konania festivalu tak urobilo takmer tisíc z nich. Organizátori sa rozhodli túto možnosť ponechať až do konca júla. Permanentku je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

-reklamná správa-