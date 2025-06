Aká je ideálna postava do plaviek?

(Zdroj: HalfPrice)

Leto totiž dávno nie je o dokonalosti, ale o pocite vetra vo vlasoch, slanej pleti a úsmeve v očiach. K tomu si už len vyberte plavky podľa tvaru vašej postavy – to vám trošku zjednodušíme. Výber plaviek „od výmyslu sveta“ nájdete v predajniach HalfPrice, ktoré sú známe svetovými módnymi trendami za ceny, ktoré vás vážne príjemne prekvapia.

Typ A – ak sú vaše ramená užšie ako boky, pri výbere plaviek dosiahnete dokonalú symetriu v prípade, že zvolíte vrch plaviek s volánmi, riasením alebo viazaním okolo krku. Keď chcete opticky predĺžiť nohy, voľte vysoko vykrojené nohavičky. Pri tomto type postavy sa vyhnite horizontálnym pásikom v oblasti bokov.

Typ V – ak máte pomer ramien a bokov presne opačne, ako ženy s typom postavy v tvare a, k dokonalej symetrii vám pomôže vyvažovanie proporcií smerom dolu. Voľte preto výrazné spodné diely, vzory a zaväzovanie na bokoch. Vyhýbať by ste sa naopak pami všľmi tenkým ramienkam, ktoré zvýraznia vaše ramená.

Typ X – úzky pás a symetrické ramená a boky – to je postava, pri ktorej sa môžete vydať v ústrety absolútne slobodnému módnemu experimentovaniu. Asymetria, výrezy, opasky na plavkách – v tom, čo sa na nich bude diať sa vám v prípade, že patríte k majiteľkám tohto typu postavy žiadne medze klásť nebudú.

Typ O – mäkké línie a plnšie bruško – to je postava ako stvorená na trendové plavky s vyšším pásom alebo na neodolateľné celé kúsky s koralovými vzormi. Hľadajte pre seba plavky so šikmými prestrihmi, z kvalitných materiálov, ktoré sa tak rýchlo neroztiahnu a plavky, ktoré sú šité tak, že zabezpečia pohodlnú, ale jemnú modeláž v páse – či už vďaka strihu alebo farebnosti.

Typ I – štíhle atletické typy môžu plnosť a krivky svojej postave dodať volánmi, strapcami, vzormi a viazaním. Ideálne sú pre ženy s postavou v tvare písmena I aj plavky s výrezmi v oblasti brucha, ktoré vytvoria optickú plnosť kriviek.

V horúcich plážových trendoch má jasno aj influencerka @lamlauraweng, ktorá si v HalfPrice vybrala jednodielne červené plavky Armani za 49 €, ktoré nápadne pripomínajú tie zo svetoznámeho seriálu Baywatch z roku 1989. Vidíte tam tú paralelu aj vy? Laura svoj výber komentuje takto: „Celé plavky červenej farby som si vybrala, lebo vyzerajú skvele aj na večerné plávanie na dovolenke alebo s kamarátmi, ale taktiež ich môžem použiť na plavárni, keď si chodím zaplávať.“

Ak máte radi logá a kvalitu svetových značiek, na HalfPrice sa môžete spoľahnúť. Nie sú to len nápisy na oblečení, ale často je to aj pečať, ktorá hovorí o obľúbenosti vďaka dizajnu alebo kvalitnému prevedeniu. Takéto kúsky obohatia váš šatník hne%d na niekoľko sezón – a to isté platí o kvalitných plavkách. HalfPrice je ideálne miesto, kde si vyskúšate aj high-end-ové značky, ktoré nikde inde nenájdete a objavíte brandy, ktoré ste doteraz videli len v módnych časopisoch. Budete žasnúť nad tým, že aj jednoducho pôsobiaci kúsok vyzerá absolútne TOP vďaka kvalitnému prevedeniu a nebude sa vám chcieť s módnym lovom medzi vychytávkami prestať.

- reklamná správa -