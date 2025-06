Keď teória dostáva chuť praxe

(Zdroj: Lidl)

Záverečné skúšky, maturity, štátnice. Obdobie, ktoré intenzívne prežívajú študenti po celom Slovensku. Mladí ľudia sa pripravujú na štart do „dospeláckeho“ života. Majú mnohé očakávania a tiež otázky ohľadom budúcnosti. Našťastie pre nich sú na Slovensku firmy, ktoré systematicky pracujú na tom, aby prvé kariérne kroky čerstvých absolventov boli plynulé a zmysluplné. Lidl je jednou z nich.

Väčšine sa tento reťazec okamžite spája s nízkymi cenami, vysokou kvalitou a čerstvosťou, Lidl je však jedným z najväčších a často oceňovaných zamestnávateľov pod Tatrami. Diskont sa dlhodobo venuje aj podpore a rozvoju vzdelávania. V tejto oblasti robí kroky, ktoré formujú generácie – od stredoškolákov až po absolventov vysokých škôl.

Komisia na zjedenie

Jednou z aktuálnych aktivít, ktorá spojila stredné a vysoké školy s Lidlom netradičným spôsobom bola „Komisia na zjedenie“. V čase maturitných a štátnych skúšok Lidl doručil školám, s ktorými spolupracuje, balíček chutného občerstvenia pre hodnotiace komisie. To im dodalo viac energie, duševnej rovnováhy a trpezlivosti. V balíčku sa nachádzalo čerstvé ovocie, oriešky, nápoje a mnoho ďalšieho. Týmto gestom chcel diskont nielen potešiť komisie, ale aj podporiť študentov v ich najťažšom týždni štúdia.

„Touto aktivitou sme chceli podporiť stredné a vysoké školy počas náročného obdobia a zároveň potešiť a poďakovať pedagógom, ktorí študentov k maturite či štátniciam doviedli. Veríme, že aj drobné gesto vie priniesť úsmev, odľahčiť atmosféru a dodať energiu. A práve to bola podstata Komisie na zjedenie,“ povedala Dáša Čierna, vedúca oddelenia Recruiting & Employer Branding.

Za jednoduchým gestom sa však skrýva oveľa hlbšie prepojenie s akademickým svetom.

Prax nadovšetko

Lidl dlhodobo spolupracuje so strednými školami naprieč Slovenskom v rámci duálneho vzdelávania. Vďaka nemu získavajú študenti praktické skúsenosti a za prax dokonca dostávajú zaplatené. Už počas štúdia majú možnosť podieľať sa na celkovom chode predajne a posúvať svoje znalosti vďaka radám a pomoci skúsených kolegov. Mnohí sa tak po skončení školy plynule presunú do zamestnania, ktoré už dôverne poznajú. Do duálneho vzdelávania s Lidlom je aktuálne zapojených 12 stredných škôl. Od roku 2016 sa doň zapojilo takmer 160 žiakov a v tomto roku svoje štúdium ukončí vyše 20 absolventov.

Na vysokoškolskú pôdu Lidl prináša predmet Retail Academy, ktorý študentom ponúka vedomosti od odborníkov z praxe. Zahŕňa prednášky s odborníkmi na ľudské zdroje, komunikáciu, administratívu, nákup, predaj či centrálne služby. Tie sú doplnené exkurziami, workshopmi a zaujímavými diskusiami. V súčasnosti má Retail Academy už viac ako 800 úspešných absolventov a čoraz viac z nich pracuje pre Lidl.

Kariérny štart s Lidlom

Čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl Lidl ponúka Trainee program, vďaka ktorému sa už v mladom veku môžu stať špičkovými manažérmi. Absolventský program patrí k najprepracovanejším v retailovom sektore. Počas ročného programu prejdú komplexným zapracovaním a skúsení manažéri im odovzdajú svoje know-how. Len v uplynulých 3 rokoch sa do programu zapojilo takmer sto absolventov a dnes sú z mnohých z nich úspešní manažéri, ktorí vedú vlastné tímy. Lidl v rámci Trainee programu ponúka viaceré manažérske pozície, a to nielen v oblasti predaja, ale aj v logistickom centre.

Okrem duálneho vzdelávania, Lidl Trainee programu či Retail Academy reťazec študentom ponúka aj ďalšie možnosti. Môžu brigádovať v jeho predajniach a logistických centrách alebo sa zapojiť do platenej stáže Lidl Insiders počas vysokej školy.

V čase, keď sa veľa hovorí o prepojení škôl a praxe, Lidl jednoducho koná. A to najmä s dôrazom na ľudí, ktorí sú v centre jeho záujmu. Reťazec patrí medzi najväčších a zároveň najoceňovanejších zamestnávateľov v krajine. Aktuálne v 174 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Ročne diskont vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. Svojim zamestnancom ponúka príležitosť na kariérny rast, atraktívne benefity a nadštandardné platy. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov. Pre zamestnanecké benefity vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.

