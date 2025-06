Ako štátny rozpočet príde v nasledujúcich dvoch rokoch až o 114 miliónov eur?

(Zdroj: Getty Images)

Konsolidačné opatrenia zasiahli všetkých. Štát v snahe naplniť deravý rozpočet zaviedol rôzne dane a poplatky, na ktoré doplácajú rodiny aj podnikatelia. V posledných týždňoch rezonuje hlavne téma zrušenia transakčnej dane, od ktorej štát očakáva stovky miliónov ročne do štátneho rozpočtu. Na druhej strane je to práve štát, ktorý vlastnými opatreniami chce počas najbližších rokov hodiť do koša viac ako sto miliónov eur. Konkrétne, Ministerstvo zdravotníctva chce definitívne zakázať predaj jednorazových elektronických cigariet na Slovensku a zároveň navrhuje zrušiť špeciálne príchute nikotínových výrobkov. Priznáva, že takáto zmena bude znamenať výpadok v príjmoch rozpočtu.