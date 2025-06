Záujem o lekcie angličtiny rastie: Vyučovanie v školách je nedostatočné

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Najviac času venujú angličtine deti na západnom Slovensku

Angličtina sa stáva súčasťou detského sveta už od raného veku. Rodičia začínajú s výučbou angličtiny už pri deťoch vo veku od 0 do 4 rokov. V tomto veku sa začína učiť angličtinu až 50 % detí. Vo veku od 4 do 9 rokov sa angličtinu začína učiť 48 % detí, ostatné 2 % pripadajú deťom vo veku od 9 do 12 rokov, vychádza z prieskumu jazykovej školy Helen Doron.

„Rodičia prihlasujú svoje deti na angličtinu najmä z dôvodu neefektívnej výučby v školách a škôlkach. Chcú, aby ich deti boli v angličtine lepšie,“ hovorí Soňa Bednárová, majiteľka centra Helen Doron v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši.

Podľa prieskumu až 48 % detí, ktoré sa učia anglický jazyk aj pomimo školy či škôlky, pochádza zo západného Slovenska. Na východnom Slovensku navštevuje doučovanie angličtiny 32 % detí a na strednom Slovensku 20 %.

Deťom chýba čas aj motivácia

Za nedostatočným vzdelávaním v anglickom jazyku stojí nedostatok času, slabá motivácia a neefektívne metódy. Až 40 % detí na angličtinu nemá čas, 15 % detí nemá motiváciu a 12 % detí sťažujú učenie angličtiny neefektívne metódy. „V školách majú deti málo konverzácií. Pri výučbe angličtiny potrebujú inú metódu. To zvyčajne nájdu v Helen Doron,“ hovorí Mária Ondráčková, majiteľka jazykovej školy v Martine.

Výskumy ukazujú, že najlepšie výsledky vo výučbe angličtiny prináša učenie sa v malých skupinách, kedy dieťa interaguje s ostatnými, no zároveň má dostatočnú individuálnu pozornosť. Preto prebieha výučba v Helen Doron v skupinách po 4 až 8 študentov. „Dôležitá je interakcia aj s rovesníkmi, nie len s učiteľom,“ vysvetľuje Anna Minarovič, majiteľka centra v Dunajskej Lužnej.

Okrem veľkosti skupiny je však dôležitý aj vhodný prístup. Mnoho detí dnes totiž veľmi rýchlo stráca pozornosť. Najefektívnejším spôsobom výučby je pre deti hra - pesničky, tanec či divadlo. Deti si takouto metódou dokážu osvojiť až 2500 anglických slovíčok ešte pred nástupom do školy. Lektori Helen Doron odporúčajú „žiť s angličtinou“ – počúvať anglické texty, pozerať filmy v angličtine či pravidelne používať aplikácie na precvičovanie angličtiny.

Vo výučbe vedie angličtina hrou

Väčšina detí sa angličtinu učí pozeraním anglických rozprávok (28 %) a počúvaním pesničiek (25 %). Práve to je jedným z hlavných princípov výučby Helen Doron English – počúvanie anglických nahrávok doma na pozadí, ideálne dvakrát denne po 15 až 25 minút. Deti sa okrem toho učia angličtinu pomocou aplikácií (18 %) a z učebníc angličtiny (17 %). Niektoré sa k anglickému jazyku dostávajú aj konverzáciou – približne 60 % rodičov sa s deťmi doma občas rozpráva po anglicky.

Celkovo rodičia uprednostňujú výučbu konverzáciami – 53 % rodičov kladie väčší dôraz na rozprávanie a 47 % rodičov na kombináciu rozprávania a gramatiky. Mnohí (18,1 %) sú tiež otvorení hodinám angličtiny s tzv. „native speakerom“, väčšina však preferuje kombináciu native speakra a učiteľa, ktorý vie aj po slovensky

Zároveň 83 % rodičov pre svoje deti uprednostňuje offline vyučovanie, ktoré so sebou prináša mnoho výhod. V metóde Helen Doron English napríklad využívanie kreatívnych pomôcok, lepšiu interakciu či budovanie zdravého sebavedomia pri komunikácii v angličtine.

*Údaje vychádzajú z prieskumu realizovaného jazykovou školou Helen Doron, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1 097 rodičov naprieč západným, stredným a východným Slovenskom.

