Za veľkými víťazstvami športovcov je talent, úsilie a podpora

Slovenský reprezentant Sebastian Nebyla uprostred fanúšikov v novej reklame TIPOSu (Zdroj: Tipos)

TIPOS, ktorý spadá pod Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, dlhoročne a jasne prezentuje svoj vzťah k športu ako významný partner rôznych podujatí a slovenských profesionálnych líg. Podporuje aj športujúcu mládež a talentovaných športovcov. Tí by mali byť perspektívou budúcich úspechov. Práve talent dokáže nemalé veci a verejnosť môže počas Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov sledovať, kto bude tvoriť budúcnosť slovenského reprezentačného futbalu. „Ak ich ešte nepoznáte, teraz ich spoznáte.“ - takýto odkaz posiela športovým fanúšikom TIPOS v čase júnového futbalového sviatku. „Pointa kampane je v tom, že aj keď sú niektorí športovci pre širokú verejnosť neznámi, môžeme ich spoznať napríklad vďaka úspechom na ME vo futbale. Veľmi dobrým príkladom je aj Juraj Slafkovský, ktorý sa stal známejší práve po ZOH, kde slovenskí hokejisti vyhrali bronz. Zároveň chceme poukázať na to, že TIPOS podporuje všetkých športovcov, aj NEHVIEZDY – a tak sa volá aj koncept kampane,“ priblížila pohľad na novú kampaň pre kurzové stávky TIPOSBET Dana Senešiová, vedúca oddelenia marketingu žrebov a lotérií z TIPOSu.

Do novej kampane obsadil TIPOS kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie U21 Sebastiana Nebylu (Zdroj: Tipos)

TIPOS do hlavnej úlohy obsadil talentovaného hráča, kapitána slovenskej futbalovej dvadsaťjednotky Sebastiana Nebylu, ktorý sa počas nakrúcania reklamného spotu prejavil ako líder a profesionál s dávkou skromnosti a trpezlivosti. „Beriem to ako ocenenie mojej doterajšej práce a zároveň ako výzvu – byť tvárou značky, ktorá podporuje šport, je zodpovednosť. TIPOS verí v mladých a ja si vážim, že ma vidia ako niekoho, kto môže inšpirovať,“ povedal Sebastian Nebyla. Národná lotériová spoločnosť s týmto slovenským futbalovým talentom plánuje ďalšiu spoluprácu.

Fanúšikovia Nebylu v novej reklame od TIPOSu (Zdroj: Tipos)

Momentka z reklamy na TIPOSBET (Zdroj: Tipos)

TIPOS buduje svoju pozíciu nielen ako stabilný partner Slovenského olympijského a športového výboru, ale aj ako značka, ktorá rozumie spoločenskej hodnote športu a marketingovej sile jeho podpory. V centre aktuálnej kampane stojí myšlienka, že za každým výnimočným športovým výkonom je niekto, kto športovcovi veril od začiatku.

