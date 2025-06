Dnes je Deň belasého motýľa – podporte zbierku a symbolicky darujte nádych a slobodný pohyb

(Zdroj: Belasý motýľ o. z. – Agentúra osobnej asistencie)

Ranný hlboký nádych, za tým pohár čistej vody. Potom prechádzka v parku, či len tak cesta do obchodu na čerstvé pečivo – pre mnohých bežná súčasť života. Pre nás, ľudí s nervovosvalovými ochoreniami (NSO), sú to vzácne momenty, o ktoré musíme často bojovať. Na to, aby bol náš deň naplnený bežnými okamihmi, nevyhnutne potrebujeme zdravotné pomôcky. Vďaka nim sa môžeme slobodne hýbať a mnohí z nás dokonca aj dýchať.