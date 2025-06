Najprv šport a tanec, neskôr Separov koncert. Takto vyzeral minulý víkend v Košiciach

Košice majú za sebou víkend plný športu a hudby (Zdroj: Kaufland)

Košičanom sa o piatkovú zábavu postarali nielen športovci a tanečníci, ale aj DJ Smart, Lady Mel a Separ. Za všetkým stojí Kaufland, ktorý im pripravil otváračku nového K Parku so všetkým, čo k tomu patrí.

Bolo sa na čo pozerať

Moderné športovisko vyrástlo vo vnútrobloku ulíc Užhorodská a Miškovecká na sídlisku Železníky v mestskej časti Košice - Juh, kde na mladých i starších návštevníkov čakalo množstvo zážitkov. Lezecká stena, streetballové ihrisko, workoutová konštrukcia, pingpongový stôl, zóny pre kolobežky aj skate, to všetko so sebou prináša najnovší K Park od Kauflandu.

Po prestrihnutí slávnostnej pásky si mládež mohla okamžite otestovať kondičku a šikovnosť. Alebo si len tak užívať pekné počasie a pohyb vonku, na čerstvom vzduchu. „Toto ihrisko na sídlisku Železníky v Mestskej časti Košice Juh bude slúžiť našim obyvateľom a verím, že práve tu sa budú odohrávať nové príbehy plné pohybu, radosti, smiechu a stretávania sa. Ďakujeme za každý jeden z 13 723 hlasov, dokázali sme to spoločne,“ povedala starostka Mestskej časti Košice – Juh, Ing. Anna Súkeníková.

Slávnostnú pásku prestrihol Miroslav Čorba, Kaufland Slovenská republika v.o.s. (vľavo), viceprimátorka Lucia Gurbáľová, starostka mestskej časti Košice-Juh Anna Súkeníková a Separ (Zdroj: Kaufland)

Šport, hudba a tanec na jednom mieste

Piatkové poobedie pokračovalo v duchu skvelých akrobatických kúskov, ktoré na ihrisku predvádzali parkouristi. Majster vo fitnes a kalistenike Michal Barbier si pre všetkých športuchtivých pripravil aj malý pohybový workshop. O sprevádzanie piatkovým programom sa postarali moderátor Osťo a tanečnica Lady Mel, ktorá dohliadala aj na dodržiavanie pravidiel fair play počas rôznych výziev a súťaží. To všetko s hudobným podmazom DJ Smarta.

Nechýbali ani profesionáli na skate, kolobežkách alebo so švihadlami a basketbalový mág Martin Leco prezradil zopár svojich trikov. O čosi neskôr sa k mikrofónu dostal aj dlho očakávaný hosť, raper Separ. Ten to s K Parkami „ťahá“ už druhý rok, pretože povzbudzovať mládež, aby trávila svoj voľný čas zmysluplne a zdravo, ho stále neprestáva baviť. Kto mal v piatok kúsok šťastia, tomu sa okrem skvelého koncertu ušiel aj Separov podpis alebo merch. To všetko úplne zadarmo.

Separov koncert si mladí Košičania nenechali ujsť (Zdroj: Kaufland)

Už šiesty K Park v meste

Separ sa v Košiciach neocitol prvýkrát, minulú zimu pomáhal otvárať K Park v mestskej časti Ťahanovce. Košičania patria v tomto projekte k rekordérom, vybojovali si už 6 multifunkčných ihrísk pre deti a mládež. Budúci „dospeláci“ si tu môžu kedykoľvek vyskúšať, ako im ide basketbal či skateboard. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa spoločnosť Kaufland rozhodla prinášať do slovenských miest a obcí moderné športoviská. Do ich výstavby už investovala viac ako dva milióny eur. „Za 4 roky sa nám podarilo otvoriť už dvadsaťtri multifunkčných ihrísk pre deti a mládež po celom Slovensku, ktoré im poskytujú bezpečný priestor nielen na šport, ale tiež na stretávanie sa s kamarátmi na čerstvom vzduchu,“ zdôraznila Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „V Košiciach sme už šiestykrát a veľmi nás teší, že mladí naše športoviská naozaj intenzívne využívajú, čím podporujú svoje zdravie,“ dodala.

Nové moderné športovisko K Park majú mladí na skok (Zdroj: Kaufland)

Ihriská, ktoré pomáhajú mladým hýbať sa

K parky si spolu s Košičanmi užívajú aj obyvatelia Rimavskej Soboty, Sabinova, Rožňavy, Dolného Kubína, Kežmarku, Starej Ľubovne, Šamorína, Považskej Bystrice, Lučenca, Veľkého Krtíša, Brezna, Levíc, Šale, Michaloviec, Topoľčian a mestských častí Bratislava - Devínska Nová Ves a Bratislava – Dúbravka. V roku 2025 pribudne ďalších päť, máte sa na čo tešiť. Viac informácií sa dozviete na www.kauflandpark.sk.

