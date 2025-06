Kapela Helloween predstaví svoj nový album v októbri vo Zvolene!

(Zdroj: Masayuki Noda)

HELLOWEEN 40 ANNIVERSARY TOUR 2025

V rámci turné, ktoré momentálne prebieha po celej Európe, kapela zaznamenáva obrovský úspech. Po vypredaných koncertoch v Prahe a ďalších európskych mestách, skupina odohrá svoj veľkolepý koncert aj 25. októbra 2025 vo zvolenskej TIPOSBET ARÉNE. Ako špeciálny hosť vystúpi fínska metalová kapela BEAST IN BLACK, čo zaručuje nezabudnuteľný hudobný zážitok!

Vstupenky na pripravované podujatie na Slovensku sa rýchlo míňajú, takže s nákupom sa treba poponáhľať. https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/helloween-beast-in-black-2025-10-25/

Návrat legendárnej zostavy

Kapela sa v roku 2017 vrátila v legendárnej zostave, ktorá metalový svet doslova šokovala. Speváci, Andi Deris a Michael Kiske, sú v čele Helloween a na gitaru opäť hrá Kai Hansen. Táto sedemčlenná zostava spôsobila globálne metalové zemetrasenie už svojim predchádzajúcim albumom z roku 2021, ktorý sa dostal na prvé miesto v rebríčkoch vo viacerých krajinách.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Masayuki Noda)

Album „Giants & Monsters"

Nový album s názvom Giants & Monsters predstavuje 17. štúdiovú nahrávku v bohatej diskografii HELLOWEEN, ktorá prichádza ako následník úspešného eponymného albumu z roku 2021. Fanúšikovia sa môžu tešiť na desať nových skladieb plných charakteristickej energie, chytľavých melódií a technickej brilantnosti, ktorá definuje kapelu už viac ako štyri dekády.

Zoznam skladieb albumu „Giants & Monsters“:

01. Giants On The Run

02. Savior Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic

O kapele HELLOWEEN

HELLOWEEN je skupina založená v roku 1984 v Hamburgu a patrí medzi pionierov power metalu a je jednou z najvplyvnejších metalových skupín všetkých čias. Súčasnú zostavu tvoria Andi Deris (spev), Michael Kiske (spev), Michael Weikath (gitara), Sascha Gerstner (gitara), Kai Hansen (gitara), Markus Grosskopf (basgitara) a Daniel Löble (bicie).

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Masayuki Noda)

Vstupenky na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -