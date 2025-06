Deň ako z filmu: Takto Kaufland oslávi svoje narodeniny, prídete?

Užite si lákavý svet filmu, do ktorého vás 8. júna prenesie Kaufland Detský festival. (Zdroj: Kaufland)

Červený koberec, Oscar a všade samé hviezdy? Áno, takto to bude vyzerať na oslave Kauflandu, ktorý má 25 rokov a chce, aby ste si spoločne užili jeho narodeniny. A kde je na to tá najlepšia príležitosť? Predsa na Kaufland Detskom festivale v Leviciach, na ktorý ste 8. júna 2025 srdečne pozvaní. A ako to už býva dobrým zvykom, bude to deň plný zábavy a tých najkrajších zážitkov.

Najmenší sa môžu tešiť na Mira Jaroša. (Zdroj: Kaufland)

Rande s legendami na červenom koberci

Nie je náhoda, že vás toto mesto prenesie do nablýskaného sveta filmu a premení sa na veľké trblietavé plátno. Práve v Leviciach totiž žil Ján Kádar, režisér filmu Obchod na korze, ktorý ako jediný slovenský získal slávnu sošku Oscara, a tak na vás filmová atmosféra bude dýchať na každom kroku. Na červenom koberci stretnete Marilyn Monroe, Charlieho Chaplina či Spidermana a spoločnosť vám bude robiť aj samotný zlatý Oscar. No príde aj špeciálny hosť. James Bond. Slovenský Bond, alias Juraj Bača, ktorý malých aj veľkých návštevníkov prevedie celým dňom ako moderátor spoločne s Veronikou Hatala.

Levice sa druhú júnovú nedeľu zaplnia hviezdami, na koncerte vystúpi aj Kali. (Zdroj: Kaufland)

Kto roztancuje levické námestie?

To je však len začiatok, pretože zoznam obľúbených hviezd, ktoré ovládnu levické pódium, dostane do varu každého, kto si deň ako z Hollywoodu nenechá ujsť. Kali s Petrom Pannom sa postarajú o šou rovnako ako Alan Murin či Cimbalkovo, ktoré prepája umenie skupiny Cimbal Brothers a talentovaných detí z celého Slovenska. Mladšie generácie zaručene dostane do varu aj Smejko s Tanculienkou a pozor, naplno tu zažiari aj hviezda Mira Jaroša. Miláčik detí aj ich rodičov svojimi hitmi roztancuje všetkých, ktorí sa 8. júna nechajú pozvať na levické Námestie hrdinov.

Kúzelník, kolotoč a atrakcie pre najmenších

Okrem koncertov vás na Kaufland Detskom festivale čaká aj detská kinosála pod holým nebom. Rozprávky z Turbo TV, pohodlné kreslá aj zásoby popcornu, všetko je tak, ako sa na správne kino patrí, no nie? A čo by to bola za zábava bez atrakcií, kde sa najmenší môžu vyblázniť? Švihadlá, odrážadlá aj skákanie škôlky či vo vreci si pre nich pripravil obľúbený Kaufík, ktorý sem odbehne priamo z pultov Kauflandu a spoločnosť mu budú robiť aj kúzelník Talostan či balónoví majstri a žongléri. Kto by pri športových výkonoch alebo pri vození na drevenom kolotoči vyhladol, môže ochutnať obľúbené produkty K-Z lásky k tradícii ako dezerty Kaufík či jeho narodeninová krupicová kaša.

Moderátori Juraj Bača a Veronika Hatala sú na ceste k vám, do Levíc. (Zdroj: Kaufland)

Herecké talenty sú vítané

Samozrejme, na poriadnej narodeninovej oslave nesmie chýbať ani parádna torta. Ako inak, v tvare filmovej klapky so soškou Oscara. Aj chutiť bude parádne, veď recept na ňu pripravila Petra Tóthová, porotkyňa zo známej cukrárskej šou, ktorá má do Levíc namierené tiež. To však stále nie je všetko, pretože Kaufland, ktorý je na ceste na k vám aj so zábavou, v remeselnom mestečku K-Z lásky tradícii prináša aj hry a súťaže na filmovú tému. Máte chuť vyskúšať si herecké remeslo a stať sa Pachom Hybským Zbojníkom či Perinbabou? Nech sa páči, možno vo vás klauni z Teáter Komika, ktorí sú rodáci z Levíc a všetky herecké výkony budú svedomito sledovať, objavia skrytý talent. A aby sme nezabudli, tí najodvážnejší drobci môžu v televíznom štúdiu Turbo TV vyhrať Detského Oscara, no nie je to dosť dôvodov, prečo sa oplatí užiť si s Kaufland Detským festivalom trblietavý svet filmu?

V hviezdnej spoločnosti

O nič neprídete ani vtedy, ak je pre vás druhá zastávka obľúbenej detskej vandrovky, ktorú Kaufland prináša, ako vždy zadarmo, príliš ďaleko. Stačí si 8. júna naladiť Turbo TV, ktorá bude z podujatia vysielať priamy prenos alebo sa pripojiť online na www.detskyfest.sk. A prečo si nenechať ujsť deň ako vystrihnutý z veľkofilmu? Herecké obsadenie je dokonalé, scenár dokončený, soška Oscara vyleštená, na červenom koberci chýba už len tá najväčšia hviezda. Áno, vy. Budete pri tom?

