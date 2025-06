Separ v Košiciach? Už tento piatok ho stretnete na otváračke nového K Parku

Nenechajte si ujsť deň plný zážitkov, vrátane Separovho koncertu (Zdroj: Kaufland)

Užite si podvečer s tanečnou skupinou Lady Mel, DJ Smartom a so Separom

Otváranie K Parku zažili Košice už niekoľkokrát, nuda však nehrozí ani teraz. V originálnom športovo-oddychovom areáli K Park, ktorý vyrástol vo vnútroblokovom priestore ulíc Užhorodská a Miškovecká na sídlisku Železníky, vás čaká množstvo zážitkov vďaka tanečným a športovým profesionálom. Tí nielenže predvedú dokonalú šou, ale svoje triky naučia každého, kto sa pohybu nevyhýba.

Práve podpora pohybu u mladých, ktorých to dnes prirodzene viac ťahá k počítačom a mobilom, je jedným z dôvodov, prečo sa spoločnosť Kaufland rozhodla prinášať do slovenských miest a obcí moderné športoviská. Také, ktoré budú tínedžerov skutočne baviť. „Za 4 roky sa nám podarilo otvoriť už dvadsaťtri multifunkčných ihrísk pre deti a mládež po celom Slovensku, ktoré im poskytujú bezpečný priestor nielen na šport, ale tiež na stretávanie sa s kamarátmi na čerstvom vzduchu,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „V Košiciach sme už šiestykrát a veľmi nás teší, že mladí naše športoviská naozaj intenzívne využívajú, čím podporujú svoje zdravie,“ dodáva.

Aký program vás čaká?

Začíname slávnostným prestrihnutím pásky, ktoré okolo 16:00 hod. symbolicky otvorí brány najnovšieho K Parku pre verejnosť. Tejto dôležitej úlohy sa zhostia nielen zástupcovia mesta Košice a spoločnosti Kaufland, ale tiež raper Separ. Ten to s K Parkami „ťahá“ už druhý rok, pretože povzbudzovať mládež, aby trávila svoj voľný čas zmysluplne a zdravo, ho stále neprestáva baviť. A pokiaľ budete mať kúsok šťastia, môže sa vám ujsť aj Separov podpis alebo merch.

No to zďaleka nie je všetko. O vašu zábavu sa postarajú tanečníci, parkouristi aj majster vo fitnes a kalistenike Michal Barbier, ktorý tu povedie svoj malý pohybový workshop. To všetko v rytme tónov, ktoré priamo na mieste namixuje DJ Smart. Piatkovým programom vás budú sprevádzať moderátor Osťo a tanečnica Lady Mel, ktorá dohliadne na dodržiavanie pravidiel fair play počas rôznych výziev a súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť a zmerať si svoje sily s profesionálmi.

Čakajte tiež dych berúce kúsky na skate, kolobežkách alebo so švihadlami, svoje triky predvedie aj basketbalový mág Martin Leco. Či sa rozhodnete trochu sa zapotiť alebo si celú šou radšej vychutnáte z diaľky, je jasné, že tento piatok bude stáť rozhodne za to!

Miesto, ktoré máte na skok

K Parky sú postavené tak, aby si v nich mladí mohli kedykoľvek zahrať streetball, pingpong, precvičiť bicepsy na workoutovej konštrukcii, vyskúšať triky na skejtborde či kolobežke, otestovať lezeckú stenu alebo sa stretnúť s priateľmi v oddychovej zóne. To všetko na čerstvom vzduchu, a v blízkosti ich bydliska alebo školy. Moderné multifunkčné ihriská si spolu s Košičanmi užívajú aj obyvatelia Rimavskej Soboty, Sabinova, Rožňavy, Dolného Kubína, Kežmarku, Starej Ľubovne, Šamorína, Považskej Bystrice, Lučenca, Veľkého Krtíša, Brezna, Levíc, Šale, Michaloviec, Topoľčian a mestských častí Bratislava - Devínska Nová Ves a Bratislava – Dúbravka. V roku 2025 pribudnú ďalšie, viac sa dozviete na www.kauflandpark.sk.

