Reklamu v archíve už nepretočíte. Markíza vysvetľuje dôvody

Ak divák vďaka pretáčaniu reklamu neuvidí, televízia prichádza o peniaze. A práve z príjmov z reklamy financujú súkromné televízie vlastné programy, seriály či filmy, ktoré si diváci obľúbili a patria medzi najsledovanejšie na domácom trhu. Do programov ako Dunaj k Vašim službám, Na nože, Reflex či Televízne noviny investuje Markíza nemalé peniaze a ich obľúbenosť u Slovákov potvrdzujú čísla sledovanosti.

Ak by ale model financovania televízie cez reklamy prestal fungovať, dôsledky by sa prejavili na kvalite aj dostupnosti obľúbeného televízneho obsahu. Výpadok príjmov z reklám, ktoré sú pre súkromné televízie kľúčové, by totiž znamenal menej nových seriálov, obmedzenia v domácej tvorbe a tlak na zvyšovanie cien.

Prečo sú reklamy pre televízie dôležité

Hoci reklamy vo všeobecnosti nepatria k vrcholu diváckeho zážitku, pre komerčné televízie sú hlavným zdrojom príjmov. Tvoria väčšinu ich rozpočtu. Práve vďaka reklamám televízie udržiavajú kvalitu svojej tvorby a môžu investovať do nových aktivít, ako napríklad spravodajský online projekt TN live, či nový zábavný obsah.

Od 21. mája 2025 televízia Markíza mení pravidlá archívneho sledovania všetkých svojich kanálov.

Zaviedol sa systém, ktorý zohľadňuje vývoj v sledovaní televízie a zároveň rešpektuje potreby divákov. „Nové pravidlá sme pripravovali dlhodobo a k zmenám sme pristupovali zodpovedne. Uvedomujeme si, že diváci aj operátori ich budú vnímať negatívne, preto sa ich snažíme otvorene vysvetľovať širokej verejnosti. Namiesto maximálnych obmedzení sme hľadali férovú rovnováhu,“ uviedol manažér korporátnej komunikácie skupiny Markíza Štefan Frimmer.

Tému zákazu preskakovania reklám začala Markíza riešiť s operátormi od roku 2017 a postupne sa na tomto princípe dohodla so všetkými hráčmi na trhu. O konkrétnom zámere implementovať zákaz preskakovania reklám Markíza informovala operátorov pred dvoma rokmi.

Ako to bude po novom fungovať

Pri sledovaní programov naživo sa nič nemení. Zmena nastáva výlučne v televíznom archíve.

Ten zostáva naďalej dostupný, programová ponuka sa nemení a televízia nezavádza žiadne poplatky navyše.

Ak si diváci zapnú reláciu spätne cez archív ešte počas jej živého vysielania, zobrazí sa im celý reklamný blok bez možnosti pretočenia. Ak si však reláciu zapnú v archíve až po jej skončení, pozrú si len prvé tri minúty reklamného bloku a zvyšné reklamy sa budú môcť pretáčať.

Trojminútové povinné reklamné bloky čakajú pritom divákov len počas prvých troch dní sledovania relácie cez televízny archív. Ak si pozrú program zo záznamu v archíve neskôr, možnosť pretáčania reklám by sa mala opäť obnoviť, podobne ako to bolo doteraz.

Nejde o novinku – v iných krajinách je to bežná prax

Novo zavádzaný prístup nie je krátkodobým riešením, ale štandardom vo viacerých európskych krajinách, i na globálnych online platformách. Nepreskočiteľné reklamy sú bežnou súčasťou platforiem ako YouTube, Spotify, HBO Max, Amazon Prime Video či Paramount Plus. Rovnaký systém využívajú aj televízie v Belgicku, Švajčiarsku, Česku alebo vo Veľkej Británii.

Televízia Markíza pripravila pre operátorov technické riešenie ktoré môžu využiť a o plánovanej zmene ich informovala s dostatočným predstihom. Upravené sledovanie reklamy v archíve umožní televízii prinášať kvalitný slovenský obsah bez kompromisov a zároveň ho udržať dostupný pre všetkých.

„Pre všetkých našich divákov sme zároveň pripravili prehľad najčastejších otázok a odpovedí k tejto zmene. Nájdete ich na stránke www.markiza.sk/pretacanie-reklam,“ uzatvára Štefan Frimmer.

