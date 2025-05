Festival Grape 2025: Justice, Empire of The Sun, The Kooks, Two Feet a ihrisko na letisku plné hudby a športu

(Zdroj: Grape)

Letisko Trenčín sa 8. a 9. augusta opäť premení na miesto, kde to bude vrieť. Nielen však iba hudbou. Festival Grape vstupuje do svojho 14. ročníka a spolu s hudobnými menami, ktoré valcujú svetové pódiá, prichádza aj s novou témou – šport. Tohtoročné motto „Grape bude tvoje ihrisko“ naznačuje, že návštevníkov čaká zážitok, ktorý presahuje bežné festivalové skóre.

Svetová hudba, domáce talenty, deväť pódií a žánrový mix – to je Grape 2025. Zahraničný line-up vyzerá na jeden z najsilnejších v histórii festivalu. Tento rok do Trenčína zavítajú Justice, Empire Of The Sun, The Kooks, Two Feet, Kenya Grace, Caribou, Palaye Royale, Snow Strippers, Hippie Sabotage, Hedex, Koven, Ecca Vandal, Culture Shock či Pola & Bryson.

„Nechceme byť festival jedného zvuku. Baví nás miešať žánre, prepájať scény a hľadať balans medzi headlinermi a nečakanými menami. Vďaka tomu môže mať každý návštevník úplne iný Grape – a to je na tom najkrajšie,“ hovorí Juraj Podmanický, spoluorganizátor festivalu.

Domáce pódiá opäť ponúknu to najlepšie z rôznych hudobných štýlov: techno, house, hip-hop, gitarovky aj drum and bass. Dôležité miesto bude mať aj čoraz silnejšia česká enkláva, ktorú prinesie NobodyListen so svojím projektom Addict – na pódiu sa predstavia napríklad Viktor Sheen, Nik Tendo či Anet X. Tento stage sa už tradične stáva hlavným bodom pre mladšie publikum a jeho vplyv každým rokom rastie.

Šport nie je len téma, šport je koncept

Štrnásty ročník Grape nebude o športe len hovoriť – prinesie ho priamo do festivalového života. Areál čaká úprava, rozšírenie športovej zóny a vznikne aj festivalový štadión s kapacitou viac než 800 miest na sedenie. Práve tam sa odohrá otvorenie festivalu a finálové zápasy v rôznych disciplínach.

„Nechceli sme, aby to skončilo len pri dresscode v podobe dresu. Chceme, aby ľudia vytvorili tímy, zapojili sa a zažili šport ako súčasť festivalu. Budeme spolupracovať aj so Slovenským olympijským a športovým výborom – berieme to vážne a tešíme sa, čo všetko táto téma ešte prinesie,“ priblížil koncept spoluorganizátor Ján Trstenský.

„Chceme, aby sa Grape každý rok menil spolu s ľuďmi, ktorí naň chodia. Tento ročník je pozvánkou vyliezť z tribúny rovno do hry – nech ideš na Justice, lezeckú stenu alebo si len chceš vymeniť dres s niekým neznámym. Festival je živý organizmus a tento ročník bude mať ešte rýchlejší tep,“ doplnil Juraj Podmanický.

Organizátori zároveň odkazujú, že nie je dôležité vyhrať, dôležité je byť na Grape. Ten sa uskutoční 8. a 9. augusta na letisku v Trenčíne. Bude to víkend plný hudby, pohybu, prekvapení a slobody pod holým nebom. Návštevníkov čaká hudobne silný, vizuálne nápaditý a originálny ročník.

GRAPE FESTIVAL

8. - 9. august 2025 ꘡ Letisko Trenčín

WEBOVÁ STRÁNKA ꘡ FACEBOOK ꘡ INSTAGRAM

FESTIVAL ATMOSFÉRA

1. - 5. august 2025 ꘡ Hontianske Nemce – Vinice

WEBOVÁ STRÁNKA ꘡ FACEBOOK ꘡ INSTAGRAM

