25 rokov nákupov na Slovensku: Pamätáte si časy, keď sa dalo platiť iba v hotovosti?

Katka Brychtová a Kvetka Horváthová na oslave 25. narodenín Kauflandu na Slovensku (Zdroj: Kaufland)

Pamätáte sa ešte na rok 2000? V rádiu hrali No Name a Britney Spears práve začínala kariéru. Do kín prišli X-meni, naši hokejisti získali vytúžené striebro v Petrohrade a online svet na Slovensku ovládal Pokec. Ako sa rok chýlil ku koncu, na Slovensku vyrástol nový reťazec, ktorý zmenil spôsob, akým dnes nakupujeme.

Mesiac pred Vianocami sa v Poprade otvorili brány prvého Kauflandu u nás. Zvedavých zákazníkov privítali jednoducho naukladané palety s tovarom, z ktorých si mohol každý vlastnoručne vybrať, čo práve potreboval kúpiť. V tom čase by ste v predajni pekáreň alebo pult s čerstvými rybami hľadali márne, rovnako ako platobné terminály. V roku 2000 totiž nebolo ničím nezvyčajným platiť za nákup hotovosťou. Viete si to dnes vôbec predstaviť? Čo sa však teší veľkej obľube už celých dvadsaťpäť rokov, to sú letáky s aktuálnymi ponukami. Na titulke toho prvého v Poprade sa ocitol dokonca aj Princ Charles.

Predajňa Kauflandu kedysi (Zdroj: Kaufland)

Najväčší favoriti? Kaizerky, rožky a banány

Už roky patria medzi Kauflandové bestsellery. Veru tak, zvykli sme si, že pod červenou strechou nájdeme všetko, čo potrebujeme, a za výhodné ceny. Vrátane domácich tradičných potravín, pretože reťazec sa môže pochváliť spoluprácou až s 500 slovenskými dodávateľmi, vrátane 130 malých regionálnych výrobcov. V čase, keď naši mäsiari, mliekari, pekáči či pestovatelia slovenského ovocia a zeleniny bojujú s mnohými náročnými podmienkami, je pre nich Kaufland spoľahlivým a férovým partnerom.

Za štvrťstoročie sa aj vďaka tomu stal jedným z najobľúbenejších predajcov potravín u nás. „Na Slovensko sme prišli s víziou ponúknuť zákazníkom široký sortiment a výhodné ceny. Z diskontného predajcu sme sa vypracovali na moderný obchod, ktorý sa prispôsobil potrebám trhu aj zákazníkov,“ vysvetľuje Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Domáci pestovatelia našli v reťazci férového partnera (Zdroj: Kaufland)

Čo je to „moderný obchod“?

Predstavte si ho ako miesto, z ktorého si okrem výhodného nákupu odnesiete aj niečo viac. Napríklad dobrý pocit, že ste si na svoje nákupy vybrali predajcu, ktorému záleží na životnom prostredí, udržateľnosti a podpore zdravia veľkých i malých zákazníkov.

Ak máte doma školáka alebo škôlkara, možno ste už počuli o Čerstvých hlavičkách. Tento úspešný projekt pomáha budovať správne stravovacie návyky od útleho veku. Kaufland prostredníctvom neho každý týždeň počas školského roka daruje deťom zo zapojených MŠ a ZŠ viac ako 4,5 tony ovocia a zeleniny. Aby mali budúci dospelí kde športovať, už štvrtým rokom stavia moderné ihriská K Parky po celom Slovensku, pretože zdravá strava a pohyb na čerstvom vzduchu k sebe jednoducho patria.

Čerstvé hlavičky prinášajú deťom do tried ovocie a zeleninu (Zdroj: Kaufland)

Úspešný obchodník na budúcnosť ďalších generácii rozhodne nezabúda. Jednorazové plastové tašky v jeho predajniach už roky nenájdete. Všade, kde je to možné, podporuje udržateľné riešenia, znižuje spotrebu plastov a využíva obnoviteľné zdroje. Na Slovensku postavil unikátnu udržateľnú predajňu, ktorá je vďaka drevenej konštrukcii jedinou svojho druhu v strednej i východnej Európe.

Deti, seniori a ľudia v núdzi dostávajú šancu

Od roku 2014 Kaufland spolupracuje so Slovenským Červeným krížom a spoločne pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. V charitatívnej potravinovej zbierke sa vďaka zákazníkom so širokým srdcom podarilo vyzbierať už úctyhodných 475 ton potravín. Toto množstvo by dokázalo naplniť 19 kamiónov s kapacitou 25 ton. Reťazec tiež prispieva na kúpu vozidiel, ktoré uľahčujú život ľuďom v regiónoch v rámci terénnych sociálnych služieb. „Partnerstvo s Kauflandom má pre nás nevyčísliteľnú hodnotu. Už trinásty rok spoločne podávame pomocnú ruku zraniteľným skupinám a obyvateľom, ktorí sa zo sociálnych či zdravotných dôvodov ocitli v zložitej situácii. Na príbehoch reálnych ľudí vidíme, ako im naša pomoc zlepšuje kvalitu života, preto má pre nás táto spolupráca hlboký zmysel,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Generálny riaditeľ Kauflandu Sven Reinhard krája v Bratislave tortu. Vpravo moderátorka oslavy Katarína Brychtová (Zdroj: Kaufland)

A čo nás v najbližšej dobe čaká? Podľa Kauflandu je veľmi dôležitá podpora našich domácich výrobcov potravín a pestovateľov slovenského ovocia a zeleniny, preto ich pod jeho strechou nájdete stále viac. Byť obchodom budúcnosti sa totiž dá len s dôrazom na to, čo je doma, a s láskou k Slovensku. „Za 25 rokov sme sa stali dôležitou súčasťou každodenného života našich zákazníkov, dodávateľov aj zamestnancov. Ďakujeme, že túto cestu s nami už štvrťstoročie zdieľajú, lebo aj vďaka ich spolupráci a vernosti sa nám na Slovensku darí napredovať a byť pre nich vždy tou prvou voľbou," dodáva generálny riaditeľ Sven Reinhard.

- reklamná správa -