Boris Bajer: Metabolizmus nie je osud – dá sa preprogramovať

Prečo niekto zje čokoládu bez výčitiek a iný len prejde okolo cukrárne a priberie? S odborníkom na výživu a pohyb Borisom Bajerom sme sa rozprávali o tom, čo naozaj rozhoduje o tom, ako naše telo spaľuje kalórie. Prezradil aj to, ako si metabolizmus „naprogramovať" a čo skutočne funguje, ak ste žena v menopauze a zdá sa vám, že už nič nezaberá.

Ľudia často hovoria: „Ten má rýchly metabolizmus, môže zjesť tonu čokolády a nepriberie.“ Je na tom niečo pravdy, alebo ide len o mýtus, ktorým si ospravedlňujeme vlastné kilá?

Nie je to úplný výmysel. Metabolizmus ovplyvňuje veľa faktorov. Niekto má naozaj geneticky dané, že mu to „spaľuje“ rýchlejšie – napríklad premieňa prijatú energiu viac na teplo, než na tukové zásoby. Iní ľudia zasa vstrebú menej kalórií z potravy, alebo sa nevedomky viac hýbu počas dňa. Každý máme inú kombináciu týchto vlastností, preto nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca.

Znamená to, že niektorí majú skrátka šťastie a iní sú navždy odsúdení na diéty?

Nie. Metabolizmus nie je pečať na celý život. To, čo môžeme ovplyvniť, je náš denný pohyb a prístup k životu.

Takže ho vieme zmeniť? „Preprogramovať“ si vlastné spaľovanie?

Presne tak. Najväčší vplyv má pravidelný pohyb. A nie len ten v telocvični – ale aj každodenná aktivita mimo športu. Ideálne je kombinovať silový tréning s aeróbnymi aktivitami. To je kľúč nielen k zhadzovaniu váhy, ale aj k jej dlhodobému udržaniu.

Stále sa hovorí, že jesť 5 menších jedál denne zrýchľuje metabolizmus. Platí to?

Toto už dnes neplatí ako univerzálne pravidlo. Každý máme iné telo, iné reakcie. Niekomu môže 5 jedál denne pomôcť, ale inému to môže redukciu tuku skôr sťažiť. Tu platí – počúvať vlastné telo.

A čo kardio verzus HIIT? Máme behať dlhé trate v nízkom tempe, alebo makať naplno v intervaloch?

Ani jedno z toho nie je univerzálnym riešením na spaľovanie tuku. Najväčší efekt prinesie opäť silový tréning a pravidelný nenáročný pohyb – napríklad chôdza. Každodenná, nie príležitostná.

Aký je váš názor na prerušovaný pôst? Zázrak alebo len iný spôsob, ako menej jesť?

Zázraky neexistujú – prerušovaný pôst funguje preto, že znižuje kalorický príjem. Ak ale niekto v pôstnych oknách zje to isté množstvo ako pri bežnom režime, efekt bude rovnaký. Nejde o magický trik, ale o jednoduchú matematiku.

Čo by ste poradili ženám v menopauze, ktoré majú pocit, že ich metabolizmus sa úplne zastavil?

Silový tréning. Práve ten je v tomto období ešte dôležitejší – nielen kvôli postave, ale aj pre zdravie kostí. Menopauza nie je koniec, ale začiatok novej etapy, v ktorej je starostlivosť o telo ešte dôležitejšia.

Aký je podľa vás najväčší mýtus o metabolizme? A naopak – aká je tá najväčšia pravda, ktorú si ľudia neuvedomujú?

Mýtus? Že so svojím metabolizmom nemôžeme nič robiť. A pravda? Že životný štýl dokáže veľa. Gény nie sú výhovorka – sú len štartovacia čiara. To, ako ich „prečítame“, je už na nás.

