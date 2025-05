V Mestskom divadle Košice bude mať svoju premiéru Falošná nota

(Zdroj: Divadlo bez masky)

Hra Falošná nota mala svetovú premiéru na festivale Off d´Avignon v roku 2017 a následne sa preniesla do Théâtre Michel v Paríži. Silný príbeh plný napätia s majstrovsky vystavanou zápletkou stavia diváka do úlohy sudcu.

Hamletovský duch hry odhaľuje pravdu minulosti a strháva masky, ktoré zakrývajú pravú tvár obom protagonistom, ktorí proti sebe hrajú „šachovú partiu“. Diváci sú svedkami postupného psychického kolapsu človeka, ktorý sa najprv snaží zachrániť svoju povesť a potom holý život v hre, ktorú je nútený hrať proti svojej vôli.

Je december 1989, Berlínsky múr padol. Dej sa odohráva v šatni Ženevskej filharmónie, medzinárodne uznávaného dirigenta H. P. Millera krátko po skončení jedného z jeho koncertov. Orchester nehral dobre, Miller je preto nahnevaný. Chce sa už len osprchovať a ísť domov. Do šatne ale za ním príde jeho veľký obdivovateľ León Dinkel, ktorý tvrdí, že na koncert pricestoval až z Belgicka, len aby zložil maestrovi poklonu. Miller sa otravného Dinkela nevie zbaviť, Dinkel za žiadnu cenu nechce zo šatne odísť. Miller chce zavolať políciu, keď ale uvidí starú fotografiu, ktorú mu Dinkel priniesol, všetko sa zmení. So starou fotografiou do šatne vstúpi Millerova desivá, celý život utajovaná minulosť. Kto je v skutočnosti León Dinkel? Čo naozaj chce? Kto zo šatne na konci rozhovoru odíde?

Postavy mužov, ktorých spája Mozart, krutosť nemeckých koncentračných táborov a spomienky na svojich otcov, predstavujú Milan Kňažko a Emil Horváth ml.

autor Didier Caron

preklad a réžia Mária Záchenská

dramaturgická spolupráca Darina Abrahámová

scéna a kostýmy Simona Vachálková

