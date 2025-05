Číslo 374 znamená aj záchranu 125 životov

(Zdroj: Športová kvapka krvi)

Vo svete športu počítame všetko – góly, víťazné body, stotiny sekundy, získané medaily. Každé číslo má svoj význam, každý výkon sa počíta. No existujú aj čísla, ktoré sa do oficiálnych štatistík nedostanú, a napriek tomu majú nesmiernu hodnotu. Takým je aktuálne aj číslo 374 – počet bezplatných darovaní krvi a jej zložiek, ktoré má na konte Jozef, dlhoročný dobrovoľný darca. Nie je to športový rekord, ale výsledok, ktorý denne prispieva k tomu najcennejšiemu – k záchrane ľudských životov.