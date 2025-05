Peter Velits - Cyklista s dušou investora

(Zdroj: 365.invest)

Športovec, majster sveta, otec rodiny, podnikateľ a investor, to sú rôzne tváre cyklistu Petra Velitsa. Po skončení aktívnej športovej kariéry sa z neho stal úspešný a rešpektovaný podnikateľ. S bratom Martinom založili známu značku Isadore. Aktuálne sa posúva aj do roly odborníka na investovanie; pomáha spravovať investície a realitné portfólio spoločnosti 365.invest. Porozprával nám, ako sa k tomu vlastne dostal.

Poďme od začiatku: Kedy si vedel, že chceš byť vrcholový športovec? Kedy si si, naopak, povedal, že skúsiš niečo iné?

Celé to tak nejak prišlo samo. Rodičia boli športovci, my s bratom Martinom sme vyskúšali viac vecí, aj bicykel, začali sme viac a viac jazdiť, zrazu sme vyhrávali súťaže, a už to šlo. Podobne to bolo aj s podnikaním. S Martinom sme si časom, pomedzi tréningy a súťaže, povedali, že by bolo fajn začať niečo svoje, a tak sme sa dali na podnikanie. Najskôr v službách, nakoniec sme skončili prepojení so športom a prišla značka Isadore. V tíme sa nám niekedy smiali, že po skončení preteku, alebo tréningu sme si v autobuse sadli, otvorili laptopy a začali riešiť biznis.

Čo ti pomáhalo zvládať tlak, ktorý je v cyklistike extrémny? Pomohlo ti to aj v podnikaní?

Asi môj postoj k životu, beriem veci, ako prídu, riadim sa rozumom, ale aj intuíciou, keď vidím, že niečo už je príliš, zastavím to a posuniem sa ďalej. Pravdaže, pomáhal mi aj brat, ktorý často stál po mojom boku. Pre športovca je tiež dôležitá disciplína, pravidelnosť, zameranie na cieľ, ale aj schopnosť po páde alebo neúspechu sa znovu postaviť, oprášiť sa a pokračovať. To platí aj v podnikaní.

A čo ťa priviedlo k investovaniu?

Svet investícií ma fascinoval vždy. Prvýkrát som zainvestoval ako 23 ročný, skúsil som trading – aktívne obchodovanie na burze. Odvtedy ma to viac-menej s prestávkami drží, zmenila sa však moja stratégia a produkty, do ktorých investujem. Kým na začiatku som odvážne obchodoval a investoval hlavne do akcií, postupne som pochopil, že je dobré mať investície rozdelené aj do konzervatívnejších riešení, dlhopisov, podielových fondov, celkom ma zaujímajú aj opcie.

Aký si investor? Si skôr emocionálny alebo racionálny?

Asi skôr racionálny, snažím sa uvažovať v dlhodobom horizonte. Na druhej strane, aj ja som len človek, a keď vidím, že moje investície sa niekedy nezhodnocujú podľa mojich predstáv, nenecháva ma to chladným.

Momentálne si sa dostal do investorského tímu najväčšieho správcu realitných fondov na Slovensku. V čom vidíš ty výhody investovania do realitných fondov?

Tento rok som si povedal, že je vhodný čas pozrieť sa na svet investovania aj z druhej strany, nie len ako investor. V 365.invest som nazrel do zákulisia rôznych typov investícií, aj realitných fondov a ich správy. Rovnako, už pred tým som mal zainvestované aj v realitných fondoch. Z môjho pohľadu je to ideálna investícia pre začínajúcich investorov, ktorí uprednostňujú stabilitu, nižšie riziko a zaujímavý výnos, alebo pre už aktívne investujúcich, ktorí plánujú diverzifikovať, rozšíriť si svoje portfólio. My, Slováci, sme v spravovaní financií dosť konzervatívni, zároveň radi vlastníme niečo, čo si vieme aj ochytať, a tým je aj nehnuteľnosť. Takže investovanie do Realitného fondu môže byť riešením.

Ak môžeš, prezraď na záver nejaké tipy na investovanie

Jasné, tie mám. Treba hlavne začať, stačí aj málo, ale je dobré investovať pravidelne a vydržať. Je to ako každá iná disciplína – ak sa tomu venujete dlhodobo a pravidelne, má to väčšiu šancu prinášať výnosy. Rovnako, ak si človek nie je istý, je dobré poradiť sa s odborníkmi, nie každý je rodený obchodník na burze, alebo stratég, či finančník.

