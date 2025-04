Lidl otvoril už štvrtú predajňu v Martine

(Zdroj: LIDL)

V novej prevádzke nájde uplatnenie 32 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérom predajne je Lukáš Buša, ktorý pri príležitosti otvorenia predajne povedal: „Je pre mňa cťou byť súčasťou tohto tímu. Vedenie ľudí prináša každodenné výzvy, ale hlavne radosť z dobre vykonanej práce, z nových priateľstiev, dobrej nálady na pracovisku a fungovaní ľudí ako jeden spoločný tím Lidl. Vďaka tomu sa každý deň posúvame vpred, zdolávame nové výzvy a naša práca nás baví. Naším cieľom je byť prvou voľbou pre našich zákazníkov aj zamestnancov.“

Lidl v 174 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov. Pre zamestnanecké benefity vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.

Nová predajňa v Martine má predajnú plochu o rozlohe viac ako 1 400 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Predajňa v časti Martin – Košúty má extenzívnu zelenú strechu, ktorá pomáha redukovať znečistenie vzduchu v mestskom prostredí. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov a nabíjacia stanica pre elektromobily.

Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.

Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 600 000 €. Potravinovú podporu z predajní v Martine ďalej distribuuje OZ ŽENA V TIESNI, ktoré ju poskytuje ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. „Za posledné roky sme aj my v poradni zaznamenali nárast žien, ktoré sa ocitajú na prahu chudoby, aj keď sú zamestnané. Nízke výživné, nárast cien, ženy samoživiteľky z dôvodu zažitého násilia, poddimenzovaná práca žien sú najčastejšie dôvody, pre ktoré naše klientky potrebujú potravinovú pomoc. Dlhodobosť tejto pomoci Lidlu nám pomáha výrazne posilniť podporu žien zažívajúcich násilie z ekonomického hľadiska. Na pravidelnej báze sprostredkovaná podpora klientkám dodáva istotu materiálneho prežitia náročného obdobia po odchode od násilného partnera,“ vysvetlila Tatiana Brnová z občianskeho združenia.

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci dvoch škôl, a to Základná škola s materskou školou na Hurbanovej ulici a Základná škola Alexandra Dubčeka v Martine. „Športovanie žiakov podporujeme už v našej materskej škole. Uvedomujeme si, že podpora športových aktivít je investícia do zdravia, pohody a budúcnosti našich žiakov. Sme športovou školou zameranou na futbal a orientačný beh a svoje športové kvality dokazujeme už druhý rok aj ako škola roka. Snažíme sa žiakom vytvárať čo najlepšie podmienky či už vybavením alebo odborným prístupom pri ich športových aktivitách. Na modernizáciu športovej infraštruktúry a vybavenie športovísk je pomoc súkromných spoločnosti veľmi prospešná,“ priblížila Renáta Mračková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Martine.

Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.

