Tesco zavádza Pokojnú hodinku a Online tlmočníka pre nepočujúcich

(Zdroj: TESCO)

Ohľaduplné a prístupné nakupovanie pre každého. Tesco vo svojich hypermarketoch a supermarketoch naprieč Slovenskom zavádza od 7. apríla 2025 Pokojnú hodinku. Každý pondelok bude na hodinu v čase obeda stíšená hudba, zvuky pokladníc aj stlmené svetlo. Touto aktivitou chce Tesco vyjsť v ústrety zákazníkom s poruchou autistického spektra, ale aj pre zákazníkov a kolegov so zvýšenou citlivosťou na svetlo a zvuk. Tesco sa zároveň stáva inkluzívnejším miestom aj pre ľudí so sluchovým znevýhodnením. Počas pracovných dní bude od 8.00 do 16.00 hod. k dispozícii aj služba Online tlmočník pre nepočujúcich, ktorú zákazníci nájdu v hypermarketoch Tesco pri informačných pultoch.