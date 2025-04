Beh spája všetky športy!

(Zdroj: Janko Zemiar)

Beh nepochybne patrí k jedným zo základných prejavov fyzickej aktivity, chuti sa hýbať, najjednoduchšej forme, ako používať svoje svaly a pohybový aparát. Národný beh Devín - Bratislava je kultové, najstaršie organizované bežecké podujatie na Slovensku, a preto sa teší obrovskej popularite. Nenechajú si ho každoročne ujsť ani zvučné mená slovenského športu, ale, samozrejme, aj hobby bežci zo Slovenska, Česka a zahraničia.

Beh je súčasťou športovej prípravy v každom športe bez ohľadu na špecializáciu, je to spôsob, ako nadobudnúť skvelú kondičnú formu, dostať sa do potrebnej kardio kondície a byť pripravený na všetko. Medzi štartujúcimi môžeme opäť uvidieť nášho skvelého atléta a olympionika, vzor pre slovenskú mládež a deti Mateja Tótha, ktorý krásne ukazuje svojím príkladom, ako sa dá nasmerovať kariéra profesionálneho športovca po ukončení aktívneho obdobia v špecializovanom športe.

“Beh je pre mňa veľmi prirodzený najbližší pohyb, veľa pre mňa znamená a stále je súčasťou môjho života. Aj po ukončení kariéry si beh užívam po inej stránke - ako hobby. Som rád že som ukončil profesionálnu kariéru, prešlo to veľmi plynule a ja si konečne môžem užívať pohyb pre radosť. Všetko, čo nám šport dáva vo výchove, vieme plnohodnotne používať v reálnom živote, v pracovnej a súkromnej oblasti. Je to hlavne vytrvalosť, cieľavedomosť, pokora, spravodlivosť, tímový duch. Pretekárske nasadenie mi po kariére nechýba, ale mám rád práve takéto behy, kedy nie sme pod tlakom výsledkov. Národný beh Devín - Bratislava má svoje čaro, môže to byť aj pre nás taký malý cielik,” prezradil zlatý olympijský medailista z Rio de Janeiro 2016.

Na beh nikdy nezabudne z čias svojej hokejovej kariéry ani veľká hviezda ľadovej plochy Ľubo Višňovský. Správne nastavenie disciplíny a používanie všetkých vzorcov, ktoré ho za všetky tie roky profesionálny šport naučil, Ľubo považuje za veľmi dôležité po ukončení aktívnej kariéry.

Na beh ako formu skvelého tréningu nedá dopustiť ani bývalá vrcholová bežkyňa na stredné trate a beach volejbalistka Tina Turnerová.

Výbušný beh je kľúčový aj pre olympioničku a bobistku Viktóriu Čerňanskú. “Beh je súčasťou mojej prípravy, na boboch je rozhodujúci štart a beh bol vždy rozhodujúci v mojich športoch. Budúci rok sa blíži olympiáda v Taliansku, pevne verím, že sa mi podarí uspieť čo najlepšie. Venujem sa príprave na 100 %, skúsenosti, ktoré teraz vďaka športu získavam, budem môcť určite v budúcnosti využiť naplno v reálnom živote. Každý človek, aj bežný amatérsky športovec, by mal byť schopný postaviť si nejaké ciele, napríklad aj takéto podujatie, stanoviť si reálny cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Takýto hromadný beh je super v tom, že človek v skupine bežcov ani nevníma že beží. Je dobre mať v živote nejaký vzor. Som rada, že aj ja môžem niekoho motivovať k tomu, aby športoval, napríklad aby sa prihlásil aj na Národný beh Devín - Bratislava.”

Všetkých športovcov budete môcť stretnúť na samotnom podujatí a spoločne tak podporiť myšlienku športovania, ktorá je rovnako dôležitá pre všetkých nás.

Vidíme sa už 13. apríla na podujatí TIPOS Národný beh Devín – Bratislava.

Registrácia na: Predpredaj.sk

