Bratislava zažije túto sobotu výnimočný OPEN TO CLOSE SET od Paul Webstera!

Paul Webster je jednou z pôvodných hviezd Írska popri Johnovi O’Callaghanovi a Bryanovi Kearneym. Paulova hudba je už viac ako 15 rokov na čele trance scény. Minulý rok sa so svojim remixom skladby Rest Of Our Lives od Ben Golda umiestnil na druhom mieste v prestížnom rebríčku A State Of Trance v rámci Tune of the Year, pričom tento track sa hral prakticky po celom svete a mnohí ho už teraz považujú za modernú klasiku.

Rok 2025 priniesol vydanie jeho dlho očakávaného singlu s Bo Bruce - Holding The Light pod hlavičkou labelu Armada - Armina Van Buurena a čoskoro bude Paulovi vydaných mnohých ďalších noviniek.

Ako DJ je Paul Webster stále obľúbencom, pričom vystupoval a stále vystupuje pre značky ako Luminosity, Dreamstate, Trance Energy, A State Of Trance, Creamfields, Planet Love, Gatecrasher, Goodgreef, Stereosonic a v kluboch ako Ministry of Sound v Londýne či Amnesia Ibiza prípadne Privilege Ibiza, kde v rámci line-upov supportoval aj velikánom ako je napr. Tiesto. Rok 2025 sa už teraz rysuje ako jeho najväčší rok doteraz.

Paul Webstera ste mali možnosť v minulosti zažiť aj na našich Ear-Gasmic eventoch (po prvýkrát sme ho na Slovensku predstavili už v 2011, kedy si u nás struhol aj nečakaný back2back so Simonom Pattersonom). Tentokrát vám však Paula predstavíme vo svetovej premiére v rámci špeciálneho OPEN TO CLOSE (all night long) setu, kedy Paul Webster bude hrať v Aldea Clube ako jediný a zároveň hlavný DJ počas celej noci.

Preto prostredníctvom jeho setu môžete očakávať skladby nie len z jeho produkcie, ale taktiež kompletný prierez trance music vrátane jej subžánrov, kde nebudú chýbať aj nezabudnuteľné klasiky. Bude to v Aldea Clube rozhodne výnimočná noc! Z dôvodu posunu času počas tejto noci akcia začína už o 21:00 hod.

