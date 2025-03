Atilla Végh pozýva na šampionát v zápasení do Šamorína: “Určite tam budem, príďte, je to krásny šport.” Bojovník MMA začínal práve pri tomto športe

(Zdroj: SPR media)

Príprava na tretí duel MMA medzi Atillom Véghom a Karlosom Vémolom v pražskom Edene (14. júna) musí chvíľu počkať. Čoskoro štyridsaťročný slovenský bojovník z Gabčíkova si najskôr odbehne do neďalekého Šamorína – na európsky šampionát v zápasení, ktorý sa v našich končinách uskutoční po prvý raz za posledných 27 rokov.

„Od 7. do 13. apríla. Je to veľká udalosť. Ja tam určite budem,“ pozýva Atilla Végh zápasenia chtivých fanúšikov do priestorov jazdeckej haly v Šamoríne v tamojšom v olympijskom tréningovom centre x-bionic® sphere.

Jedinečná príchuť

Súboje o medaily na šampionáte starého kontinentu na zápasníckej žinenke budú mať pre Végha – hoci sa už venuje inému športu – navždy jedinečnú príchuť. Práve zápasenie bolo prvým športom, ku ktorému malý Atilla pričuchol. Mal len päť, keď so zápasením začínal. „Nebol som veľmi šikovný, ale bavilo ma to. Venoval som sa mu deväť rokov,“ priznal Végh v minulosti.

Aj po rokoch rozpráva o zápasení len v dobrom. „Je to krásny šport. Teším sa na to,“ netají legenda slovenského MMA.

Vstupenky za 10 eur

Vstupenky sú stále k dispozícii na PREDPREDAJ.SK. Cena jednodňovej vstupenky je 10 eur, k dispozícii sú aj permanentky na celý šampionát. Ak prídete povzbudiť Slovákov, možno v hale stretnete aj Atillu. Práve zápasenie mu totiž dalo základ, na ktorom mohol stavať svoje neskoršie bojovnícke umenie v klietke.

V hre bude okrem iných aj elitný slovenský voľnoštýliar, štvornásobný majster Európy Tajmuraz Salkazanov. V Šamoríne môže pridať už piaty titul v sérii.

