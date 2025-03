SodaStream vás teraz vyjde výhodnejšie: Pozrite sa, čo všetko sa v špeciálne akcii oplatí!

(Zdroj: SodaStream)

SodaStream teraz výhodnejšie

Práve teraz máte príležitosť využiť špeciálnu akciu pri príležitosti Dňa vody. V rámci tejto akcie si môžete vybrať zo zvýhodnených cien na vybrané prístroje SodaStream, paletu originálnych príchutí Pepsi, Mirinda alebo 7UP, a tiež výhodné sety s CO₂ bombičkami, ktoré vám umožnia pripraviť až 80 litrov perlivej vody. Domáca príprava perlivej vody vám navyše umožňuje úplnú kontrolu nad intenzitou sýtenia aj chuťou nápoja.

Prístroj na výrobu domácej perlivej vody SodaStream ART Black. (Zdroj: SodaStream)

Medzi ponukami nájdete aj elegantný prístroj na výrobu perlivej vody SodaStream ART v čiernej farbe, v limitovanej edícii s príchuťou Pepsi Zero. Tento moderný prístroj sa vyznačuje ergonomickou pákou na nastavenie intenzity sýtenia, rýchlym systémom uchytenia bombičky QuickConnect a štýlovou fľašou FUSE 1L v dizajne Pepsi, ktorú možno umývať v umývačke.

Rozlúčka s plastovými fľašami

Pripravovať si perlivú vodu doma so SodaStream znamená eliminovať spotrebu jednorazových plastových fliaš. Každá opakovane použiteľná SodaStream fľaša nahradí stovky jednorazových plastových fliaš ročne, čím sa výrazne znižuje množstvo plastového odpadu. Už nemusíte nosiť domov ťažké balenia vôd, ani skladovať množstvo fliaš doma, či riešiť ich zálohovanie. To všetko patrí do minulosti, keď si vyberiete SodaStream.

Značka, ktorú Slováci milujú

SodaStream je dlhodobo lídrom na slovenskom trhu s domácimi prístrojmi na výrobu perlivej vody. Až 65 % Slovákov spontánne pozná značku, čo potvrdzuje, že je pevne ukotvená v povedomí ľudí, ktorí preferujú kvalitu, komfort a ekológiu. Pri príležitosti Svetového dňa vody značka zdôrazňuje svoj záväzok k udržateľnosti a zodpovednému životnému štýlu.

Zvýhodnené ceny v špeciálnej akcii Deň vody so Sodastreamom. (Zdroj: SodaStream)

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť a oslávte Svetový deň vody so SodaStreamom. Pozrite si aktuálne zvýhodnené ponuky v špeciálnej akcii Deň vody a pridajte sa k tisíckam Slovákov, ktorí už objavili pohodlie, úsporu a udržateľnosť so SodaStreamom. Akcia platí len do 30. 3. 2025, preto neváhajte a vstúpte do sveta čerstvej perlivej vody ešte dnes.

