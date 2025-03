Lučenecká synagóga oživila hity strieborného plátna vďaka violončelistovi Boseong-ovi Cho

(Zdroj: BLACKBIRD PRODUCTION)

Boseong Cho je talentovaný violončelista, ktorý si počas svojej kariéry získal uznanie nielen doma v Južnej Kórei, ale aj na medzinárodnej scéne. Jeho schopnosti sú nepopierateľné, no jeho prednosťou je aj schopnosť prepojiť klasickú hudbu s modernými žánrami, čím vytvára jedinečné hudobné zážitky. Okrem klasických kompozícií sa výrazne venuje aj filmovej hudbe a aranžmánom, ktoré divákov vtiahnu do rôznych hudobných svetov. V Lučeneckej synagóge sa predstavil so svojou hudobnou partnerkou, klaviristkou Angelinou Kydorou.