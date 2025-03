Letné dobrodružstvo plné vody, zábavy a smiechu v AquaCity Poprad!

(Zdroj: AquaCity Poprad)

Ak si rezervujete pobyt do 31. marca 2025, ušetrite 25 % pri pobyte na 4 noci získate jednu noc zdarma, pričom deti do 6 rokov majú ubytovanie zadarmo. To všetko v jednom najlepších rodinných rezortov na Slovensku, ktorý ponúka ideálnu kombináciu relaxu, zábavy a kvalitného ubytovania.

Bazény, tobogany a Ostrov pokladov – čakajú na malých dobrodruhov!

V AquaCity Poprad deti rozhodne nestratia úsmev z tváre. Počas pobytu si môžu užívať 13 bazénov s termálnou vodou, ktoré sú ideálne na plávanie, čľapkanie aj vodné hry. Milovníci adrenalínu sa zabavia na toboganoch a šmýkačkách, ktoré ponúkajú akčnú jazdu plnú vzrušenia.



Jednou z hlavných atrakcií pre deti je Treasure Island – Ostrov pokladov, vnútorný detský svet plný interaktívnych vodných hier, kde sa môžu stať malými pirátmi hľadajúcimi poklady. Pre najmenších návštevníkov je pripravený detský nafukovací Fun park, ktorý ponúka bezpečné skákacie atrakcie hneď pri bazénoch. Ak vaše deti rady plávajú, môžu si vyskúšať 50-metrový plavecký bazén, kde si môžu zasúťažiť alebo precvičiť svoje plavecké schopnosti.

Zobraziť galériu (7)

Rozprávkové víkendy, koncerty a nezabudnuteľná atmosféra

V AquaCity Poprad nie je zábava len vo vode – čakajú tu na vás aj skvelé animačné programy, ktoré deti zabavia od rána do večera.

Od 1. júna do 30. júna 2025 sa môžu tešiť na víkendové animačné programy, plné hier, súťaží a kreatívnych aktivít. Od 1. júla do 1. septembra 2025 sa program rozšíri na celodenné aktivity, kde sa deti môžu tešiť na rozprávkové víkendy, tanečné a hudobné vystúpenia či kúzelnícke show.

Každý víkend počas leta prinesie špeciálne podujatia v aquaparku, vrátane rozprávkových predstavení, detských koncertov, tanečných vystúpení a rôznych interaktívnych show.

Zobraziť galériu (7)

Rodinné hotely na Slovensku – kde si rodičia oddýchnu a deti sa vybláznia

Ak hľadáte najlepšie rodinné hotely na Slovensku, AquaCity Poprad patrí medzi top voľby. Ubytovanie je možné v hoteli Mountain View**** alebo hoteli Seasons****, ktoré ponúkajú komfortné izby s výhľadom na Tatry a sú prispôsobené aj rodinám s deťmi.

Zobraziť galériu (7)

Prečo sú tieto hotely skvelé pre rodiny?

✔ Detské kútiky plné hier – moderné herné priestory, kde sa deti môžu bezpečne hrať

✔ Priestranné izby – dostatok miesta pre celú rodinu

✔ Bohatá polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov s jedlami pre deti aj dospelých

✔ Wi-Fi pripojenie v celom hoteli – pre chvíle oddychu aj zábavy

✔ Strážené parkovisko – pohodlné a bezpečné parkovanie pre hostí

https://aquacityhotel.sk/detske-atrakcie/

Každý rodič ocení aj špeciálne wellness služby, ktoré sú dostupné počas celého pobytu. Fire & Water Wellness & Spa centrum ponúka 8 rôznych sáun, relaxačné bazény, vírivky a dokonca aj snežnú jaskyňu. Pre rodičov, ktorí si chcú dopriať chvíľku oddychu, sú v hoteli dostupné aj masáže a relaxačné procedúry.

Zobraziť galériu (7)

Ako skvelý bonus majú hostia v deň odchodu celodenný vstup do aquaparku a wellness centra úplne zdarma.

Nezmeškajte túto výnimočnú ponuku!

Ak chcete zažiť rodinnú dovolenku plnú vody, smiechu a oddychu, AquaCity Poprad je tou najlepšou voľbou. Nezabudnite, že FIRST MINUTE LETO je dostupné len do 31. marca 2025, preto si rezervujte pobyt už teraz a zabezpečte si najlepšiu cenu so zľavou 25 %.

https://aquacityhotel.sk/pobytove-baliky/first-minute-leto-zlava/



Letné prázdniny sú o nezabudnuteľných zážitkoch – a tie na vás v AquaCity Poprad rozhodne čakajú!

