Roky bežia, jej chuť sa nemení: Ktorá slovenská potravina sa stala hitom?

Lásku k tradičnej treske nemôžeme spochybňovať, svedčí o tom aj 400 ton, ktorých jej mesačne v Rybe Žilina vyrobia. „Na Slovensku je treska viac než jedlo! Je to kultúrny fenomén, ktorý si získal srdcia mnohých a dedí sa z generácie na generáciu,“ hovorí Ivana Kováčiková, manažérka riadenia kvality spoločnosti. Keď sa povie treska, väčšina z nás si okamžite predstaví tradičnú pochúťku v majonéze, nie morskú rybu s typickým bielym mäsom. Žije v ľadových vodách severnej časti Tichého oceánu a keď po vylovení skončí na lodi, hneď sa filetuje a mrazí, aby si zachovala výživové hodnoty. Povedali by ste, že na Slovensko cestuje až 20-tisíc kilometrov a vo výrobe ju najskôr rozmrazia horúcou parou a následne marinujú v octe, soli a vode? „Naše lahôdky sú veľmi špecifické pre slovenský trh. Kaufland je pre nás jeden zo spoľahlivých partnerov, vďaka ktorému sa čerstvé dostanú do všetkých domácností,“ vysvetľuje skúsená manažérka.

Ryba, ktorú Slováci milujú

Žilinská továreň na údenie a konzervovanie rýb vznikla ešte v 19. storočí. O vyše tri desaťročia neskôr, v roku 1924, na jej tradíciu nadviazal závod Elemíra Langfeldera, dnes známy ako Ryba Žilina. Počas povojnových rokov sa však v našej krajine záujem o ryby dramaticky znížil, a tak v podniku museli niečo vymyslieť. Na trh priniesli populárnu tresku v majonéze, ktorá sa medzi Slovákmi okamžite ujala. „Dať si tresku v majonéze s bielym rožkom je veľmi silná tradícia. Nielenže tak chutí najlepšie, ale rožok nahrádza aj lyžičku, aby si spotrebitelia túto špecialitu mohli vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek. Každý deň sa v našich predajniach presviedčame, že táto kombinácia im veľmi chutí,“ hovorí Simon Somsedík, nákupca pre lahôdky a mrazený sortiment zo spoločnosti Kaufland, kde si zákazníci môžu tresku kúpiť nielen v tégliku, ale aj pri pultovom predaji.

Kto vymyslel receptúru?

Čo myslíte, sú v majonézovej treske zemiaky? Aj najväčších milovníkov obľúbenej rybacej pochúťky môže táto otázka dostať do rozpakov, no odpoveď je jasná. Neobsahuje zemiaky, ale kvaku. Zeleninu našich starých mám, ktorá sa dá jesť aj surová a v kombinácii s treskou, majonézou, uhorkou, cibuľou a mrkvou dodáva obľúbenej lahôdke nezameniteľnú chuť. Pôvodnú receptúru, ešte ako „Tresku v remuláde“, vytvoril kuchár a cukrár z Nového Mesta nad Váhom Július Boško pred vyše sedemdesiatimi rokmi a v Žiline tento recept dodnes opatrujú ako vzácne dedičstvo. Pochopiteľne, veď z rybacej pochúťky vytvorilo nadčasovú špecialitu.

Nielen chutná, ale aj výživná

Jej tajomstvom je aj spôsob prípravy, pretože treska sa do pár hodín od vylovenia zamrazí. Aj zelenina, ktorá sa k nej primieša, je hlboko mrazená ešte za čerstva, aby sa v nej zachovali dôležité živiny, zatiaľ čo domáca majonéza obsahuje repkový olej bohatý na omega 3- mastné kyseliny. Aj vďaka obsahu rýb je špecialita vynikajúcim zdrojom selénu a jódu. „Pri výrobe sa spoliehame na moderné technológie, pomocou ktorých sme vo výrobku dokázali znížiť obsah umelých konzervantov, zahusťovadiel a sladidiel,“ vysvetľuje Ivana Kováčiková.

Pre športovcov, aj pre vegánov

V Žiline však myslia aj na tých, čo nejedia živočíšne produkty a ponúkajú im vegánsku alternatívu pochúťky, zatiaľ čo Treska Cottage teší najmä športovcov. Spája totiž obľúbenú rybu v majonéze s cottage syrom, je plná proteínov a má nízky podiel cukru. „Tradičná treska v červenom obale je klasikou, ktorá v našich regáloch patrí k najpredávanejším, no sortiment pravidelne rozširujeme aj o nové produkty. Slovenských dodávateľov takto podporujeme, aby mohli rásť a zákazníci zároveň majú na výber pestrú ponuku obľúbených lahôdok. Záujem o ne v našich predajniach medziročne narastá,“ pokračuje nákupca obchodného reťazca, ktorý v spolupráci s Ryba Žilina ponúka spotrebiteľom aj rybací šalát K-Classic. „Kaufland si na kvalite dáva záležať, preto sme radi, že pod jeho strechou predávame široké portfólio našich produktov. Keď prinesieme novinky, je jeden z prvých, ktorý ich rád ponúkne zákazníkom,“ pochvaľuje si manažérka riadenia kvality v spoločnosti Ryba Žilina.

Vyrobená s láskou a z lásky

Najviac rybacích špecialít sa tradične predá v období sviatkov a aby treska v žiadnej chladničke nechýbala, denne jej vyrobia viac ako 15 ton. Nie je to však len obyčajná ryba. Pochádza síce z Tichého oceána, ale u nás sa z nej z lásky k Slovensku vyrobí delikatesa, za ktorou sa cnie aj Slovákom vo svete. Je totiž nostalgiou za domovom. Spája tradície s inováciami, ktoré dokážu zachovať jej legendárnu chuť, no zároveň z nej robia modernú, kvalitnú potravinu. Tak čo, dáte si ju s rožkom či bez?

