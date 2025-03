Biedronka otvára ďalšiu predajňu na Slovensku! Teraz si môžete vychutnať cenovo dostupné nákupy v Považskej Bystrici

(Zdroj: Biedronka)

Po úspešných otvoreniach v Miloslavove a vo Zvolene prináša Biedronka svoju ponuku aj do Považskej Bystrice! Nová predajňa s predajnou plochou 842 m² v obchodnom centre OD Banco v centre mesta otvorila svoje brány 6. marca 2025 o 9:00 hod. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na fantastické nákupy, ale aj na príjemný program a atraktívne ceny.

Koleso šťastia a ochutnávky

Počas slávnostného otvorenia budú mať zákazníci možnosť ochutnať lahodné jedlá z výrobkov Biedronka. Počas celého podujatia môžu návštevníci hrať o zľavy a skvelé ponuky - stačí si zatočiť kolesom šťastia a získať zaujímavé odmeny! Atmosféru prvého nákupného dňa v Považskej Bystrici umocní veselý maskot a DJ.

(Zdroj: Biedronka)

Moderné a pohodlné nakupovanie

Nová predajňa Biedronka v Považskej Bystrici sa nachádza v nákupnom centre OD Banco na celkovej ploche viac ako 1 000 m². Zákazníci budú mať k dispozícii pohodlné parkovanie v rámci nákupného komplexu. Predajňa je vybavená 8 samoobslužnými pokladňami, 2 pokladňami s obsluhou, zálohomatom na vrátenie prázdnych obalov od nápojov, krájačom chleba a skenerom cien.

(Zdroj: Biedronka)

„Som veľmi rád, že ďalšie mestá na Slovensku vítajú nové predajne Biedronka. Môžem sľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby sme slovenským zákazníkom priniesli najlepšiu kvalitu za najlepšiu cenu“- povedal Maciej Łukowski, generálny riaditeľ spoločnosti Biedronka Slovakia.

(Zdroj: Biedronka)

Spoločnosť Biedronka je známa svojím širokým výberom vysokokvalitných výrobkov za skvelé ceny. Zákazníci tu nájdu čerstvé mäso a mäsové výrobky so značkou Krajina mäsa, slovenské mliečne výrobky so značkou Mliečna dolina a Fruvita, ako aj ovocie a zeleninu od miestnych dodávateľov. Predajňa ponúka aj rôzne hotové jedlá, lahôdky, výrobky osobnej starostlivosti, potreby pre domácnosť a čerstvé pečivo z vlastnej pekárne.

(Zdroj: Biedronka)

Príďte sa presvedčiť a osláviť tento výnimočný deň s nami! Predajňa Biedronka v Považskej Bystrici bude otvorená denne - od pondelka do soboty od 7:00 do 21:00 a v nedeľu od 8:00 do 20:00. Tešíme sa na vás!

O Biedronke

Biedronka je najväčší diskontný reťazec potravín v Poľsku, ktorý v roku 2025 oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Je lídrom na trhu, má 3 720 predajní a viac ako 81 000 zamestnancov, čo z nej robí najväčšieho zamestnávateľa v Poľsku a z hľadiska tržieb ide o druhú najväčšiu spoločnosť v krajine. 5. marca 2025 spoločnosť Biedronka otvorila svoju vôbec prvú predajňu na Slovensku v Miloslavove pri Bratislave.

- reklamná správa -