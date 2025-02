Slovenská THE SCANDAL SHOW dobýja Európu: Erotické divadelno-tanečné predstavenie

(Zdroj: THE SCANDAL SHOW)

Za týmto veľkolepým projektom stojí majiteľ Marek Topol, ktorý má so SCANDAL SHOW obrovské plány. „Chcemeverejnosti priniesť špičkový umelecký zážitok, ktorý sa priblíži k svetovým produkciám podobného formátu, no zároveňprinesie niečo inovatívne. Našou ambíciou je nasadiť latku poriadne vysoko, aby fanúšikovia odchádzali z každého predstavenia nadšení a plní emócií,“ prezrádza Topol.

SCANDAL SHOW nie je len tak hocijaký pánsky „strip alebo revue“. Je to vysokonákladová inscenácia, ktorá sa odbežných tanečných predstavení pre dámy líši hneď v niekoľkých ohľadoch – každé predstavenie má ucelený príbeh,prepracovaný umelecký prednes a tanečné výkony, ktoré dokážu pohltiť publikum na celé tri hodiny. „Našou víziou jepreniesť ženy do iného sveta – do víru dramatickej, erotickej, no zároveň stále estetickej šou,“ vysvetľuje Topol.

SCANDAL SHOW stavila na ohromnú produkciu, aká sa v stredoeurópskom regióne len tak nevidí. Podľa vyjadreníorganizátorov sú náklady na túto šou až desaťnásobne vyššie než pri iných lokálnych tanečných projektoch. Práve pretodokáže SCANDAL SHOW konkurovať medzinárodným predstavením a pripomína veľkolepé zahraničné produkcie, ktoréboli doteraz dostupné len v svetových metropolách.

Diváci sa môžu tešiť na špičkovú choreografiu s prvkami akrobatických kúskov a intenzívnych emocionálnychmomentov. V rámci príbehovej línie sa predstaví až 11 rôznorodých tanečných a hereckých vystúpení naprieč viacerýmižánrami. Atmosféru podporí charizmatický moderátor a „hypeman“ Peter Obert, ktorý sa postará o to, aby divadelná sála doslova vrela nadšením.

SCANDAL SHOW v rou 2025 mieri minimálne do piatich európskych krajín a dvoch desiatok miest vrátane Slovenska,Českej republiky, Poľska, Nemecka či Rakúska. Toto revolučné tanečné predstavenie je venované všetkým ženám, bezohľadu na to, či sú vydaté, slobodné, rozvedené alebo práve chystajú svadbu. Vítaní sú však aj všetci priaznivci nádherného mužského tanca a zvodného umenia, vrátane LGBT komunity.

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

Pre všetkých, ktorí hľadajú spôsob, ako aspoň na chvíľu uniknúť z každodennej reality a vrhnúť sa do víru zábavy a erotickéhonapätia, bude SCANDAL SHOW tým pravým miestom. Zanechá vo vás spomienku, ktorá bude ešte dlho rezonovať .

„Predstavte si, že vstúpite do divadla a ocitnete sa uprostred pikantných príbehových scén plných hudby, dokonale prepracovaných kostýmov a vyšportovaných sexy tiel tanečníkov z rôznych kútov sveta. Už teraz sa neviem dočkať, keď sa s vami o tento jedinečný zážitok podelíme,” uzatvára Topol

Ak teda hľadáte nezabudnuteľný večer, na ktorý budete s úsmevom spomínať ešte dlhé mesiace, SCANDAL SHOW by vovašom programe rozhodne nemala chýbať!

