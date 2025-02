TIP na Valentína v Prešove! Kapela ABBSK a Tribute to ABBA prichádza s ABBA Slovakia TOUR – 50!

(Zdroj: archív ABBSK a tribute to Abba )

Ani po 50-tich rokoch ABBA neprestala byť fenoménom! 14.2.2025 v Kine Scala v Prešove Vás čaká veľkolepá šou plná nesmrteľných hitov ako Waterloo, Honey, Honey, Chiquitita, Dancing Queen alebo Mamma Mia je úžasným návratom do čias famóznej skupiny ABBA. Na koncerte môžete počuť okrem iných tiež skladby: Voulez Vous, Take a Chance, Gimme, Gimme, Gimme, The Winner Takes It All...